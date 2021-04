In Una vita la perfida Ursula Dicenta perderà la vita per mano di Santiago Becerra. Il tutto avverrà quando Genoveva e Dicenta si daranno appuntamento in un bosco, con Ursula che aggredirà la sua rivale con un coltello. Sarà il falso Santiago a intervenire e a far partire due colpo di arma da fuoco all'indirizzo di Ursula, la quale cadrà in mezzo alla neve, morendo di lì a pochi minuti.

Una vita, spoiler: Ursula e Genoveva alla resa dei conti

Per Ursula Dicenta le cose volgeranno al peggio, tanto che verrà uccisa per mano di Santiago, il falso marito di Marcia.

L'uomo le sparerà due colpi arma da fuoco alle spalle e lo farà per salvare Genoveva dalla furia di Ursula. Il tutto avrà inizio quando Ursula si presenterà a casa di Felipe raccontandogli la verità sulle macchinazioni di Genoveva, compreso il fatto che il bambino che aspetta la donna sia di Santiago e non suo. Dicenta, inoltre, svelerà quanto venuta a sapere da Andrade e cioè che Becerra è un impostore e che in realtà non è il marito di Marcia.

Una vita, anticipazioni: Genoveva vuole uccidere Ursula

Come prevedibile, Felipe andrà in escandescenza e aggredirà Ursula, mentre Genoveva cercherà di convincerlo che l'ex istitutrice sia solo una pazza. Successivamente, Genoveva dovrà attendere qualche giorno prima di mettere in atto il suo piano volto a eliminare Ursula.

La vedova Bryce, infatti, non vorrà far cadere i sospetti su di lei e per questo attenderà il momento propizio. Anche Ursula, dal canto suo, avrà intenzione di eliminare per sempre la sua rivale. Le due donne decideranno d'incontrarsi in un posto isolato vicino al convento in cui si sarà rifugiata la perfida Dicenta.

Una vita: Santiago spara a Ursula, Dicenta muore

Nel corso delle prossime puntate di Una vita, Ursula sarà consapevole che Genoveva le stia tendendo una trappola ma, nonostante questo, si presenterà all'incontro. La donna smetterà i panni di suora e, poco prima di recarsi all'appuntamento, si confesserà con un prete, al quale rivelerà che molto probabilmente non riuscirà a resistere al suo desiderio di vendetta nel momento in cui si troverà di fronte alla sua "nemica".

Quando si troverà effettivamente di fronte a Genoveva, Ursula non esisterà ad aggredirla con un coltello. Sarà Santiago a intervenire in difesa di Genoveva, sparando due colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Ursula. La donna, colpita alle spalle, cadrà a terra e morirà in pochi minuti, avendo però il tempo di maledire la sua "nemica". Maledizione che non sarà una cosa buttata lì per caso e avrà delle ripercussioni nelle trame future di Una Vita.