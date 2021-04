Raffaele Renda è l'ultimo eliminato del Serale di Amici di Maria De filippi. Dopo la messa in onda della puntata del 24 aprile, sui social il cantante ha ricevuto un messaggio dall'ex allieva Martina Miliddi, la quale gli ha voluto testimoniare tutto il suo supporto. L'ex allievo di Arisa è uscito a testa alta e ha commentato l'esperienza del talent show come la più bella della sua vita. Un percorso intenso il suo che, all'interno di Amici ha dimostrato di essere un talento.

Martina Miliddi scrive a Raffaele dopo l'eliminazione ad Amici 20

Nell'ultimo appuntamento del Serale di Amici a dover lasciare la scuola è stato il cantante Raffaele Renda.

Il giovane è stato battuto al ballottaggio finale da Deddy. Per il team di Lorella Cuccarini e Arisa una nuova sconfitta, visto che ora si ritrovano con soli due allievi, Tancredi e Alessandro. Nel momento in cui è stata comunicato il nome dell'eliminato, Maria De Filippi si è complimentata con Raffaele per la sua educazione, mentre il cantante ha tenuto a ringraziare tutti ed in particolare Arisa con la quale, ha dichiarato, spera di collaborare in futuro. Dopo l'eliminazione, sui social, è apparso anche un messaggio di Martina Miliddi, rivolto proprio a Raffaele.

Amici, Martina a Raffaele: 'Sei stato bravo, love, sei uscito a testa alta'

Nel dettaglio, la ballerina ha scritto. "Sei stato bravo, Love, sei uscito a testa alta".

Messaggio che non è passato inosservato, visti i trascorsi tra lei e Raffaele all'interno della scuola di Amici. In molti infatti, ricorderanno che la cotta non corrisposta di Martina per Raffaele, fu il motivo che indusse la ballerina a rompere con Aka7even. Nonostante non sia mai nato nulla tra Martina Miliddi e Raffaele Renda, i due sono comunque rimasti in ottimi rapporti, come testimoniano le parole scritte dalla ballerina subito dopo l'uscita del cantante da Amici 20.

Raffaele dopo l'eliminazione ad Amici: 'Il viaggio più bello della mia vita'

Proprio Martina, nel corso dell'ospitata di sabato 24 aprile a Verissimo, aveva parlato del rapporto con Aka7even e Raffaele, visto che, su questo presunto triangolo amoroso, erano nati molti pettegolezzi. Dalle sue dichiarazioni, sembra che ad oggi lei sia solo concentrata su stessa e sulla sua passione per la danza.

Raffaele invece, dopo l'eliminazione, è tornato attivo sui social, dove ha commentato la sua avventura nel talent di Maria De Filippi. "Il viaggio più bello della mia vita" ha scritto il cantante di origini calabresi, che ha proseguito dicendo di augurarsi di poter vivere di musica. Non sono mancati, anche in questa occasione, i ringraziamenti ad Arisa, la persona che ha sempre creduto in lui.