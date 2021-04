Quando mancano poche ore alla messa in onda della terza puntata di Amici, in rete circola un'interessante indiscrezione sull'unica informazione che i telespettatori non hanno sul serale del 3 aprile. Alcuni blog, infatti, sostengono che a lasciare la scuola stasera saranno Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia: la ballerina, in particolare, sarebbe uscita perdente dal ballottaggio con il fidanzato Deddy.

Indiscrezioni sul terzo serale di Amici

La puntata di Amici 20 che andrà in onda sabato 3 aprile, è stata registrata due giorni fa, per questo sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo in studio tra le tre squadre del cast.

Chi ha assistito al terzo appuntamento in prime time dello show di Maria De Filippi, racconta che a lasciare la gara è stato un ballerino molto amato: Tommaso Stanzani è stato eliminato al termine della prima manche della serata.

Il danzatore faceva parte del team Zerbi-Celentano ed era considerato uno dei più talentuosi della ventesima edizione. La giuria composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto, però, ha preferito Serena e Sangiovanni a Tommy, che quindi ha abbandonato la gara a tre settimane dal suo inizio.

Il nome del secondo escluso della terza puntata, invece, è stato comunicato ai ragazzi quando sono rientrati nella casetta dove vivono. A finire a rischio eliminazione dopo le ultime due partite, sono stati Rosa Di Grazia e Deddy, fidanzatisi nei mesi scorsi e ora "rivali" in uno spareggio davvero difficile.

Il possibile esito del ballottaggio di Amici

Per scoprire il nome del secondo eliminato del 3 aprile, si deve guardare la puntata di Amici fino alla fine: al termine della terza manche, infatti, i due talenti a rischio si esibiranno davanti alla giuria e poi rientreranno in casetta.

Anche se il pubblico non ha assistito al momento in cui i ragazzi hanno scoperto chi doveva lasciare la scuola oltre a Tommaso, in rete circola una segnalazione che potrebbe regalare un interessante spoiler a riguardo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Un fan del talent-show, infatti, ha contattato dei blog per far sapere: "Non posso svelarvi come l'ho saputo, ma posso dar per certo che ad essere eliminata è stata Rosa".

"Lacrime in casetta per tutti e la promessa che presto lei e Deddy si rivedranno", finisce così il messaggio che sembra anticipare il finale dell'appuntamento odierno con il format di Maria De Filippi.

Il percorso di Rosa nella scuola di Amici

Stando a questa segnalazione tutta da confermare, lo spareggio della terza puntata serale di Amici dovrebbe essersi concluso a favore di Deddy. Il cantante del team Zerbi-Celentano si è scontrato con la fidanzata Rosa in un ballottaggio che hanno voluto i giurati dopo aver assistito alle esibizioni di tutti i talenti in gara.

Di Grazia, dunque, potrebbe lasciare la scuola più famosa d'Italia per la gioia di Alessandra Celentano. Sono mesi che la professoressa del talent-show critica la napoletana e il suo modo di danzare, arrivando spesso e volentieri a chiedere una sua cacciata dalla gara perché non all'altezza degli altri allievi della ventesima edizione.

Rosa, però, ha tenuto duro ed è riuscita ad approdare alla fase serale grazie anche al sostegno di Giuliano Peparini e di Lorella Cuccarini.

Sabato 3 aprile, però, il percorso della giovane ad Amici potrebbe interrompersi definitivamente per mano della persona alla quale si è affezionata di più: tra Di Grazia e Deddy, infatti, è nato un sentimento che pian piano si è trasformato in un amore che ha fatto sognare i telespettatori, proprio come quello sbocciato tra Giulia Stabile e Sangiovanni e tra Martina Miliddi e Aka7even.