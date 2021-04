Si avvicina la messa in onda della finalissima di Amici 20 ed è tempo di pronostici sul vincitore. In una recente intervista, Martina Miliddi, ex allieva della scuola di Maria De Filippi e protagonista di un appassionante flirt con il cantante Aka7even, è tornata a parlare del loro rapporto nato in questi mesi ma ha ammesso che non tifa Aka in vista dell'ultima puntata di questa edizione del talent show Mediaset che chiuderà i battenti a metà maggio. La preferita di Martina, infatti, è la ballerina Giulia.

Le parole di Martina su Aka7even dopo l'addio ad Amici 20

Nel dettaglio, nel corso dell'intervista Martina Miliddi ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Aka7even, confermando il fatto che porterà per sempre con sé il ricordo delle belle emozioni vissute insieme durante queste settimane.

"Sono stata la sua musa ispiratrice per questa canzone" ha ammesso Martina parlando del successo di "Mi manchi", il brano di Aka7even che nel giro di pochissime settimane ha conquistato il disco d'oro per il numero record di copie vendute.

A tal proposito, la ballerina ha ammesso di essere contenta per il successo ottenuto da Aka ma al tempo stesso ha sottolineato che se non si possiede un cuore grande come quello del cantante, non si riesce a scrivere un testo così appassionante e intenso come quello di "Mi manchi", che ha fatto breccia nel cuore degli spettatori di Amici.

'Aka7even è stata una cosa bella del mio percorso' ammette Martina Miliddi

"Resterà un bellissimo ricordo. Anche lui è stata una cosa bella del mio percorso ad Amici", ha ammesso Martina la quale poi si è sbilanciata sul nome del concorrente per il quale fa il tifo in vista della finalissima del talent show.

Tuttavia, contrariamente a tutte le aspettative, Martina non ha fatto il nome di Aka7even: pur essendo profondamente legata a lui, la ballerina non lo ha designato come il suo preferito per la vittoria finale di questa ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Per la finalissima di Amici 20, Martina non tifa Aka

Martina, infatti, ha ammesso che se non ci fosse stata l'eliminazione di Tommaso avrebbe fatto il tifo per lui, adesso però la sua preferenza ricade su Giulia Stabile, ballerina del team di Veronica Peparini.

"Se lo merita tanto, so che ce la può fare" ha ammesso Martina che ha esaltato la collega per la bella persona che è e per tutto quello che ha fatto durante il programma.

Parlando, invece, del suo futuro professionale, Martina ha svelato che per il momento non ci sono nuovi progetti all'orizzonte ma spera che possano arrivare al più presto delle nuove proposte. Di sicuro, Miliddi ha ammesso che non intende smettere di sognare.