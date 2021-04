Sono passate un paio di settimane dall'ultima apparizione in studio di Tina Cipollari: l'opinionista non ha preso parte alle più recenti puntate di U&D pare per un trasloco. Mercoledì 28 aprile, però, la vamp è tornata davanti alle telecamere e ha dato il meglio di sé: litigi accesi con Gemma, proteste per i mancati applausi del pubblico presente e battibecchi con i signori che stanno frequentando Galgani. I telespettatori hanno esultato sui social network per il ritorno in grande stile della collega di Gianni Sperti, indispensabile per le dinamiche della trasmissione.

Ritorno col botto per Tina a U&D Over

Mercoledì 28 aprile è andata in onda una movimentata puntata di U&D. L'inizio è stato dedicato al riassunto delle registrazioni precedenti, in particolare agli sviluppi che hanno avuto le conoscenze di Gemma. Ad accogliere la dama in studio, c'era la sua "acerrima nemica": Tina Cipollari è tornata davanti alle telecamere dopo settimane d'assenza e di collegamenti da casa.

L'opinionista è apparsa subito molto agguerrita, tant'è che ha protestato per la scelta della redazione di censurare la canzone che aveva chiesto come sottofondo per l'ingresso di Galgani: gli addetti ai lavori hanno considerato troppo osé sia il titolo che il contenuto del brano.

La vamp e la torinese hanno battibeccato sin da subito sulla frequentazione tra quest'ultima e il signor Aldo: la collega di Gianni Sperti è certa che la 71enne stia prendendo in giro il cavaliere e l'ha sottolineato più volte con tono alterato.

I commenti all'exploit di Tina a U&D

Nel corso della puntata di U&D che è andata in onda il 28 aprile, Tina si è anche raccomandata col pubblico presente di applaudire soltanto alle sue dichiarazioni e non a quelle della "rivale" o dei suoi spasimanti. Maria De Filippi ha provato a spiegare all'opinionista che le persone potevano fare quello che volevano, ma lei non ha sentito ragioni.

Il ritorno di Cipollari negli studi del dating-show, dunque, è stato col botto: la romana ha aizzato la gente contro Gemma, ha litigato con quest'ultima e ha attaccato i cavalieri che stanno corteggiando invano la sua "nemica".

Mentre su Canale 5 veniva trasmesso questo appuntamento con il Trono Over, sui social network si commentava soprattutto l'exploit della collega di Gianni Sperti, vera e indiscussa protagonista della giornata.

Ancora rivalità tra l'opinionista e la dama Gemma

Dando un'occhiata ai commenti che sono stati scritti sui social sull'ultima puntata di U&D, ci si rende conto quanto il pubblico abbia patito l'assenza di Tina nelle scorse settimane.

"Finalmente è tornata in studio", "Quando ci era mancata", "Bentornata Tina", "Questo programma torna ad avere un senso", questi sono solo alcuni dei pensieri che i telespettatori del dating-show hanno espresso dopo aver assistito al rientro di Cipollari nel cast.

Secondo a quello che è stato detto tempo fa, la romana non ha partecipato ad alcune recenti registrazioni del format di Maria De Filippi perché troppo impegnata in un trasloco: la vamp starebbe cambiando casa, e dalla capitale avrebbe deciso di andare a vivere a Torino.

L'assenza di Tina negli studi Elios, si è sentita tanto soprattutto quando al centro si è seduta Gemma: Gianni Sperti non è riuscito a sostituire la collega quando è stato chiamato a commentare le frequentazioni della dama e i suoi nuovi corteggiatori. Cipollari, invece, nella puntata del 28 aprile non si è frenata quando ha detto che la "rivale" starebbe prendendo in giro il signor Aldo perché punterebbe a conquistare cavalieri molto più giovani di lei e prestanti fisicamente.