Le anticipazioni della famosa soap opera Tempesta d’amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricche di sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 5 al 9 aprile, Vanessa sarà assai delusa da Robert, poiché l'uomo la presenterà ad un suo vecchio amico, come una dipendente dell'hotel e non come la sua fidanzata. La giovane Soonbichler sarà molto innamorata di Robert, ma capirà di non essere ricambiata, così deciderà a malincuore di lasciarlo. In seguito Werner avrà un brutto malore per colpa di Ariane, la donna riuscirà ad imbrogliare l'albergatore e suo figlio Robert e otterrà il 90% dell'hotel.

Tempesta d’amore: Vanessa delusa da Robert

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Werner sarà notevolmente in ansia poiché il suo amico Willy non si presenterà all’appuntamento per firmare il contratto per il prestito, anzi sparirà. In seguito Vanessa si confiderà con Alfons e gli racconterà che Robert l’ha presentata ad un suo ex compagno di scuola come sua dipendente e non come la sua fidanzata, la donna sarà assai ferita dal gesto del Saalfeld. Frattanto Franzi si alzerà di notte per bere e incontrerà Tim, con in mano il suo vestito.

Christoph fa un'offerta a Werner

Rosalie scoprirà Selina mentre controlla le quotazioni dell’oro: la donna sarà molto curiosa e chiederà se è possibile guadagnare dei soldi in poco tempo con le azioni.

In seguito Christoph si presenterà da Werner e gli farà una bella offerta per rilevare le sue quote e quelle di Robert. Il Saalfeld penserà che quella sia finalmente l’occasione giusta per sistemare la brutta situazione, così accetterà immediatamente l’offerta. Lucy, invece, avrà dei ripensamenti e dirà a Franzi che sarà la sua testimone di nozze.

La donna cambierà idea dopo una bella chiacchierata con Rosalie sui valori dell’amicizia.

Selina minaccia Christoph

Selina scoprirà che Christoph ha intenzione di investire i fondi delle donazioni, così andrà dall’uomo e lo minaccerà di confessare tutto a Esther Lohenheim. In seguito la Von Thalheim riuscirà a far fallire il piano di Christoph, così Werner si ritroverà nuovamente nei guai.

Poi il Saalfeld penserà di aver trovato un altro acquirente a cui vendere le sue quote del Fürstenhof, ma in realtà l’uomo non sarà altro che un complice di Ariane.

Vanessa confessa a Valentina di essere innamorata di Robert

Robert sarà costretto a confessare alla figlia Valentina che Vanessa, in realtà, è la sua fidanzata. Subito dopo, però, dirà alla figlia che la sua relazione non è molto seria, bensì una maniera come un’altra di trascorrere il tempo libero. Franzi, invece, continuerà a pensare a Tim, tanto da sognare di sposarlo. La donna, però, dovrà fare i conti con un altro uomo: Steffen, con il quale non saprà come comportarsi. Successivamente Vanessa si confiderà con Valentina e rivelerà alla giovane di essersi innamorata di suo padre Robert.

Nonostante tutto la Soonbichler si renderà conto che l’uomo non ha intenzioni serie, così deciderà improvvisamente di interrompere la relazione con lui.

Werner ha un malore

Lucy penserà di poter conquistare Klussmann, il mago dei quiz, ma Rosalie vorrà sfruttare il talento dell’uomo dal lato economico, così avrà la stessa idea della Ehrlinger, ma con maggior successo. Più tardi Franzi scoprirà che un’erba velenosa sta infestando i pascoli, così avviserà subito Tim. Infine Robert e Werner venderanno le quote dell’hotel a Stelmann, ma subito dopo Ariane confesserà che l’uomo era un suo complice, pertanto lei sarà in possesso del 90% dell’hotel. La notizia sconvolgerà Werner, tanto da fargli avere un brutto malore.