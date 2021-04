Mentre Giulia De Lellis fa parlare per le nuove sfide professionali che sta affrontando, l'ex Andrea Damante è tornato al centro del Gossip per qualcosa che riguarda la sua nuova compagna. Nel corso di una chiacchierata social che ha avuto con una giornalista, ad Elisa Visari è stato attribuito il nome dell'influencer di Pomezia: la giovane, però, non ha battuto ciglio nonostante si sia accorta dell'errore commesso dalla sua interlocutrice.

La reazione della compagna di Damante all'errore

Per la prima volta dopo tanto tempo, i siti di gossip hanno ripreso ad occuparsi di un'ex coppia molto amata, quella che i fan hanno ribattezzato "Damellis".

Anche se da mesi sono felici accanto ad altre persone, capita spesso che Giulia e Andrea vengano accostati per motivi strettamente legati a loro oppure a chi gli sta vicino.

In queste ore, per esempio, è bastata la gaffe di una giornalista a scatenare i commenti divertiti dei sostenitori degli ex di Uomini e Donne. Nel corso di un'intervista che ha rilasciato su Instagram, infatti, Elisa Visari è stata scambiata per De Lellis: per la precisione, chi poneva le domande, ha affibbiato alla nuova compagna di Damante il nome della sua storica e chiacchierata ex.

"Allora Giulia", ha esordito la donna che di recente è incappata in un piccolo scivolone, lo stesso che è diventato un assist per chi ama fare dell'ironia su questa vicende di cronaca rosa.

I fan di Damante e De Lellis commentano la gaffe

Nel video che sta facendo il giro del web, è possibile vedere la reazione che ha avuto Elisa quando è stata chiamata "Giulia" in una recente intervista. La giovane fidanzata di Andrea Damante, non ha corretto la sua interlocutrice ma dall'espressione che ha fatto sembrava evidente che avesse colto la gaffe e che non ne sia stata particolarmente contenta.

"Non ci credo", "Oggi mi sento rimbambita quanto la giornalista che, intervistando la compagna di Damante, la chiama Giulia anziché Elisa", "Non Elisa Visari che viene chiamata Giulia", questi sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi sui social network sulla vicenda che vede coinvolta l'ex coppia di Uomini e Donne e la nuova fiamma del dj.

Giulia De Lellis debutta come attrice: Damante in silenzio

Un altro motivo per il quale i siti di gossip hanno ripreso ad occuparsi di Giulia e Andrea, è legato al recente esordio della ragazza sul grande schermo. Nei giorni scorsi, i fan di De Lellis hanno potuto assistere alla sua prima prova d'attrice: in streaming, infatti, è uscito "Genitori vs influencer", il film nel quale la 25enne ha interpretato sé stessa.

Tra i tanti personaggi famosi che si sono esposti sui social network per fare l'in bocca al lupo all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne (Alessia Marcuzzi, Ana Laura Ribas e Costanza Caracciolo tra le altre), non figura Damante: il dj, infatti, ha preferito non commentare pubblicamente il debutto al cinema dell'ex fidanzata.

Da qualche mese, infatti, il siciliano ha ritrovato il sorriso accanto ad Elisa Visari, un'attrice di circa vent'anni che è diventata una figura imprescindibile per il tronista dopo l'addio a Giulia. Anche quest'ultima è felice e innamorata: dallo scorso settembre, la fashion blogger fa coppia con Carlo Gussalli Beretta, il rampollo che le ha presentato proprio il "Dama".

Insomma, i "Damellis" non esistono più da tempo ma i fan e alcuni giornalisti sembra colgano ogni occasione buona per accostarli o per far notare un qualcosa che ancora oggi lega i due ragazzi. Una di queste cosa, è sicuramente Tommaso, il cucciolo che Andrea e Giulia hanno adottato quando stavano insieme e che ora si divide tra i due.