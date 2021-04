Tramite il suo profilo Instagram, Giulia De Lellis ha informato i fan dell'avventura che ha iniziato oggi: il 7 aprile, infatti, la giovane è volata alle Canarie per registrare il programma che la vede debuttare come conduttrice. Stando a quello che riportano i giornalisti, la romana dovrebbe stare lontana dall'Italia per circa un mese, ma il fidanzato Carlo Beretta non avrebbe intenzione di lasciarla sola così a lungo.

Nuovo progetto all'estero per Giulia De Lellis

È iniziata mercoledì 7 aprile la nuova sfida professionale di Giulia De Lellis: la ragazza, infatti, è volata alle Canarie per preparare la prima edizione italiana di "Love Island", un reality-show che sarà trasmesso su Discovery prossimamente.

Di questo progetto si sa ancora poco, se non che l'influencer sarà la conduttrice e ragazze/i single vivranno tutti insieme in una villa per cercare di formare delle coppie solide e soprattutto credibili. Questo format ha avuto molto successo all'estero e debutterà in Italia tra qualche mese, probabilmente dopo l'estate.

I giornalisti fanno sapere che la 25enne di Pomezia resterà in Africa per circa un mese, ovvero il tempo necessario per registrate tutte le puntate del programma che la vede esordire come presentatrice.

Aggiornamenti sull'amore tra Giulia De Lellis e Carlo

Un'altra informazione che hanno dato le riviste di Gossip in queste ore, è quella riguardante il privato della chiacchierata Giulia.

Terminate le riprese del film col quale ha debuttato al cinema ("Genitori vs influencer" è uscito qualche giorno fa), la romana è tornata a Milano, per la precisione nella casa che ha appena comprato. Dopo aver chiuso la tormentata storia d'amore con Andrea Damante, la De Lellis era alla disperata ricerca di un'abitazione dove andare a vivere da sola e, stando alle ultime indiscrezioni, pare l'abbia finalmente trovata.

"Giulia ha preso ufficialmente casa, ma niente convivenza con il fidanzato Carlo", si legge su un noto settimanale il 7 aprile.

La scelta della giovane di non convivere da subito con Beretta, probabilmente deriva dall'esperienza precedente con "Dama": i bene informati, però, non escludono che prossimamente possa esserci una svolta, ovvero che la coppia decida di condividere lo stesso tetto 24 ore su 24.

Giulia, inoltre, non dovrebbe stare lontana dal suo amore per molto tempo: si dice, infatti, che il rampollo raggiungerà la compagna alle Canarie, impegni di lavoro permettendo.

Il successo inarrestabile di Giulia De Lellis

Sebbene finisca spesso al centro delle critiche per quello che fa o che dice sui social network, è indubbio che Giulia De Lellis sia uno dei personaggi più amati degli ultimi anni. Da quando ha partecipato a Uomini e donne come corteggiatrice di Andrea Damante, la ragazza ha intrapreso una carriera tutt'ora in ascesa, che le sta permettendo di spaziare in vari ambiti lavorativi. Oltre ad essere una delle influencer italiane più seguite e pagate, la 25enne è testimonial di tanti brand d'abbigliamento e di make-up, che puntano su di lei per promuovere nuovi prodotti.

La romana è anche autrice di uno dei romanzi più venduti del 2019: "Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza", è il libro col quale la ragazza ha raccontato i tradimenti che ha subito da parte dell'ex fidanzato. In questi giorni, inoltre, è uscito "Genitori vs influencer", il film nel quale Giulia ha interpretato se stessa. I fan stanno apprezzando tanto le diverse sfide che la loro beniamina sta affrontando e fremono dalla curiosità di vederla alle prese con la conduzione di un reality-show inedito in Italia.