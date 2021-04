Nella puntata di DayDreamer in onda martedì 13 aprile, Leyla ed Emre inizieranno ufficialmente la loro carriera nel mondo musicale e durante una visita in sala d'incisione per la ragazza ci sarà una gradita sorpresa. Sanem, invece, cercherà di conquistare Can con le sue scarse doti sportive. Ci sarà anche un risvolto inaspettato che riguarderà la denuncia di Arda: Bulut, infatti, comunicherà al team delle novità a dir poco succulenti.

Emre e Leyla incontrano Ferit

Emre e Leyla saranno agli inizi della loro carriera nel mondo della musica, ma la ragazza sarà molto spaventata per il nuovo percorso che dovrà affrontare.

Si convincerà di non essere all'altezza di questo nuovo progetto, ma Emre la consolerà, dicendole di stare tranquilla.

Il nervosismo della ragazza arriverà nel momento in cui, lei e il marito, saranno in procinto d'incontrare un esperto del settore musicale, che potrà dargli qualche dritta in merito alla loro attività. Questo incontro, soprattutto per Leyla, sarà alquanto sorprendente, in quanto l'esperto musicale è il suo ex maestro di musica, Ferit Aslan.

Insieme discuteranno del primo lavoro con la loro nuova attività, ovvero il jingle per lo spot pubblicitario delle creme di Sanem. Per Ferit sarebbe opportuno conoscere anche i committenti del lavoro, così inviterà Leyla, Emre, Can e Sanem a una serata in un locale in cui si fa musica dal vivo.

In questo modo avranno l'opportunità di chiacchierare un po'.

Sanem si mostra sportiva agli occhi di Can

Sanem, invece, continuerà a farsi coinvolgere dalle risposte trovate nel presunto questionario di Can sul partner ideale, in cui il fotografo avrebbe affermato di adorare le donne sportive. Così, presa dell'euforia della situazione, si metterà a fare sport nel cortile della sua tenuta, per essere ammirata da Can.

Ovviamente il fotografo la guarderà stranito, in quanto Sanem non è propriamente sportiva, anzi le darà proprio dell'incosciente, visto che utilizzando certi attrezzi potrebbe anche farsi male. Gli sforzi della ragazza saranno un po' vani, in quanto Can non rimarrà particolarmente colpito dalla sua attitudine.

Bulut scopre chi è l'avvocato di Arda

Bulut, intanto, continuerà a indagare sul conto di Arda, il contadino che ha denunciato Sanem, per una presunta allergia causata dall'utilizzo delle sue creme. Dopo varie ricerche ha scoperto che il suo avvocato si chiama Haluk.

In più è venuto a conoscenza che quest'ultimo è anche lo stesso avvocato di Cemal. La faccenda si farà sempre più intricata e Can vorrà vederci chiaro. Mentre la Fikri Harika sarà occupata con questo "nuovo caso", Nihat giungerà finalmente a casa di Mihriban e Aziz. Per lui si prospetta una serata tutta salutare e lontana dalla sua immaginazione.