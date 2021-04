Andrea Zenga al Grande Fratello Vip 5 ha trovato l'amore con Rosalinda Cannavò. Secondo quanto riportato sul profilo Twitter di Agent Beast - l'account si è occupato varie volte dei concorrenti del reality show di Canale 5 - tra la coppia ci sarebbe un terzo incomodo: una ricca donna milanese avrebbe perso la testa per il 27enne.

L'indiscrezione

Sull'account Twitter "Agent Beast" è stata lanciata una bomba di gossip sugli "Zengavò" (ship nata dalla fusione del cognome Zenga-Cannavò). Scendendo nel dettaglio, l'account ha parlato di un presunto terzo incomodo nella vita di Andrea e Rosalinda: "C'è un'altra donna nella vita di Zenga?

Sembrerebbe di sì".

Sebbene l'identità della donna misteriosa al momento non sia stata svelata, si parla di una ricca donna milanese molto conosciuta nel suo settore: "Pare che abbia perso la testa per Zenga". Stando al rumor, il 27enne avrebbe conosciuto la donna prima di approdare al reality show di Canale 5. A proposito del Grande Fratello Vip, sembrerebbe che sia stata proprio questa persona a fare arrivare Andrea nella casa più spiata d'Italia. In effetti, quando Andrea si trovava all'interno della casa di Cinecittà spesso riceveva delle dediche aeree da una donna misteriosa. In uno degli aerei volati sui cieli di Roma all'indirizzo del 27enne, la donna aveva invitato il concorrente del reality show a fare un aperitivo lontano dai riflettori.

Al momento si tratta solo di supposizioni, in quanto Andrea Zenga non ha commentato o smentito. Tuttavia, non è escluso che presto la coppia non decida di fare chiarezza sulla situazione sentimentale.

Zenga potrebbe approdare a Temptation Island

Ma non è tutto, sul profilo Twitter di Agent Beast è stato riportata un'altra indiscrezione riguardante Andrea Zenga.

Scendendo nel dettaglio, l'agente del 27enne avrebbe ricevuto una proprosta dalla redazione di Temptation Island: non ci sarebbe nulla di male se Andrea fosse stato chiamato a partecipare con la sua attuale compagna. La proposta, infatti, sarebbe per un ingaggio di Zenga come tentatore. Come spiegato dall'account di Agent Beast, il diretto interessato aspirerebbe a qualcosa di diverso: qualora non dovessero arrivare altre proposte, però, potrebbe anche accettare.

Anche in questo caso, Zenga non ha confermato o smentito le voci sul suo conto.

Il percorso di Andrea e Rosalinda

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono conosciuti nella casa più spiata d'Italia: l'attrice siciliana dopo 10 anni, ha deciso di interrompere la relazione con il fidanzato storico Giuliano.

Sebbene tra i due ci fosse una certa attrazione, in principio nessuno dei due aveva mai fatto il primo passo. Andrea aveva spiegato che non era nelle sue corde, fare il filo ad una donna impegnata. Solamente quando entrambi hanno compreso di non riuscire a stare l'uno lontano dall'altra hanno deciso di intraprendere una liasion.