Can Yaman continua a essere il protagonista dei palinsesti di Canale 5. Dopo il successo di DayDreamer sta per arrivare in tv una nuova serie, dal titolo Mr Wrong - Lezioni d'amore, che lo vedrà protagonista e che si appresta a conquistare il gradimento del pubblico della rete ammiraglia. Una nuova appassionante storia d'amore che verrà spalmata nel palinsesto di Canale 5 sia in daytime che in prima serata.

Dopo DayDreamer arriva Mr Wrong sempre con Can Yaman

In questi giorni sta passando il primo promo ufficiale di Mr Wrong, che oltre a Can Yaman vede protagonista anche l'attrice turca Ozge Gurel.

Il pubblico italiano la conosce bene dato che è stata la protagonista femminile di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la prima serie arrivata su Canale 5 con protagonista Yaman.

La coppia, quindi, si ricompone in questa nuova serie televisiva che ha tutte le carte in tavola per bissare il successo di DayDreamer - Le ali del sogno, che si avvia verso l'attesissimo finale di sempre.

Secondo quanto apprende Blasting News, la messa in onda di Mr Wrong è prevista su Canale 5 a partire dal prossimo maggio.

Da maggio il debutto di Mr Wrong su Canale 5

La serie dovrebbe debuttare proprio al termine di DayDreamer e in un primo momento occupare la fascia del pomeriggio, per poi approdare anche in prime time a partire dal mese di giugno.

Per quanto riguarda l'appuntamento in prima serata, il giorno scelto per ospitare le puntate inedite di Mr Wrong sarebbe il venerdì sera, subito dopo Paperissima Sprint, che tornerà ad andare in onda in access prime time per tutta la stagione estiva.

Riuscirà la nuova serie con Can Yaman a conquistare gli spettatori di Canale 5?

I presupposti per un successo ci sono tutti, anche se in Turchia Mr Wrong non ha ottenuto il consenso sperato e la serie è stata cancellata in anticipo dal palinsesto per via dei bassi ascolti.

I nuovi protagonisti di Mr Wrong sono Ozgur e Ezgi

Il protagonista di questa nuova serie si chiama Ozgur Atasoy ed è uno spavaldo sciupafemmine che darà consigli d'amore alla sua vicina di casa di nome Ezgi Inal (interpretata da Ozge Gurel), decisamente molto diversa da lui.

Tra i due nascerà un profondo feeling che porterà alla nascita di una storia d'amore dato che, col passare del tempo, i due finiranno per innamorarsi l'uno dell'altro.

"Non sono il Dio dell'amore, ma quello della bellezza può darsi" pronuncia Ozgur in una scena di questa nuova serie che è stata montata nel promo trasmesso in questi giorni in televisione e sul web. A questo punto non resta che attendere il mese di maggio per vederla in tv.