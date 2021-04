Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di mercoledì 14 aprile, caratterizzata in prime time dalla messa in onda di un nuovo appuntamento speciale con DayDreamer, la Serie TV turca con protagonista Can Yaman in onda su Canale 5. In prime time su Rai 1, invece, è stato trasmesso un nuovo episodio in replica di Montalbano mentre su Rai 3 spazio all'informazione di Chi l'ha visto, che è tornato ad occuparsi del caso di Denise Pipitone.

DayDreamer con Can Yaman perde la gara degli ascolti del 14 aprile 2021

Nel dettaglio, il verdetto degli ascolti di mercoledì 14 aprile, ha visto trionfare il Commissario Montalbano con protagonista Luca Zingaretti che su Rai 1, ha ottenuto una media di oltre 4 milioni di spettatori arrivando a toccare la soglia del 19,60%.

Numeri che hanno permesso alla fiction di battere la puntata speciale in prima visione di DayDreamer con Can Yaman. I nuovi episodi della serie tv con protagonista la coppia composta da Can e Sanem, ha ottenuto una media di circa 2,3 milioni di spettatori, fermandosi ad uno share del 10%.

Un risultato decisamente basso per DayDreamer, dato che la serie si sta avvicinando verso il gran finale di sempre e la curiosità da parte dei fan dovrebbe essere maggiore, nel cercare di scoprire come si evolverà la relazione tra i due protagonisti e se riusciranno ad unirsi in matrimonio.

Chi l'ha visto su Rai 3 batte DayDreamer su Canale 5

Come se non bastasse, la serie con Can Yaman è stata battuta in prime time anche da Chi l'ha visto, la trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli.

Il programma ha ottenuto una media di circa 2,9 milioni di spettatori pari al 12,80%: un dato che ha permesso alla terza rete della televisione di Stato di battere la rete ammiraglia Mediaset.

Sempre in prime time, non decollano gli ascolti di Game of Games il nuovo game show condotto da Simona Ventura. La terza puntata trasmessa il14 aprile su Rai 2, si è fermata ad una media di appena 930 mila spettatori, con uno share del 3,90%.

Bene gli ascolti del Maurizio Costanzo Show su Canale 5

Su Rete 4, invece, il nuovo appuntamento con Zona Bianca, il talk show politico condotto da Giuseppe Brindisi ha informato una media di 724 mila spettatori pari al 3,50% mentre su Tv8 il secondo appuntamento con Name that Tune condotto da Enrico Papi è stato seguito da una platea di 729 mila spettatori pari al 3,20%.

In seconda serata, invece, prosegue l'ottimo andamento del Maurizio Costanzo Show in onda su Canale 5. L'appuntamento del 14 aprile ha registrato una media di ascolti pari a circa 1,2 milioni di spettatori con uno share del 15,08%.