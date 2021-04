Nel corso di una recente intervista con un settimanale, Alessandro Tersigni, attore che interpreta Vittorio Conti al Paradiso delle signore, ha parlato delle ipotesi che circolano sul prosieguo della soap opera.Nello specifico, il protagonista ha esordito dicendo di non sapere se ci sarà effettivamente una sesta stagione oppure no.

Malgrado questa incertezza, però, l'attore si è detto pronto a mettersi in gioco ancora una volta. Alessandro ha svelato di trovarsi molto bene con tutto il cast della soap opera, pertanto, reputa ogni persona come fosse un membro della sua famiglia.

Il suo augurio, dunque, è che ci sarà un prosieguo.

Alessandro Tersigni parla della prossima stagione del Paradiso delle signore

Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti nel Paradiso delle signore, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato delle voci che stanno circolando su di un'ipotetica sesta stagione della soap opera. Le riprese della quinta sono già volte al termine, pertanto, molto presto i telespettatori vedranno come si concluderanno le vicende attualmente in ballo. In questi giorni, però, si sta molto parlando anche delle eventuali riprese della stagione successiva. In merito a questo argomento è intervenuto Tersigni, il quale ha detto: "Al momento non si sa ancora se ci sarà una prossima stagione".

In seguito ha aggiunto: "Nel caso, sono disposto a continuare". Con tali parole, dunque, l'attore ha chiarito che, se dovesse esserci un proseguimento della soap, lui avrebbe molto piacere a rivestire i panni di Vittorio Conti ancora a lungo.

Il rapporto con i membri del cast della soap opera

Il protagonista dell'intervista, poi, ne ha approfittato per manifestare il suo pensiero in merito al cast con il quale lavora da anni.

In particolare, ha detto di trovarsi molto bene con tutti, al punto da reputarli come una seconda famiglia. L'attore, inoltre, ha detto di non temere affatto di restare "intrappolato" sempre nello stesso personaggio in quanto, ormai, si è legato parecchio a questo ruolo. Tersigni, però, ha rivelato di essere un professionista dalle ampie vedute.

Nel caso in cui gli dovesse essere offerto un ruolo in un'altra fiction, infatti, sarebbe ben lieto di accettare.

La vita privata dell'attore

Nel corso dell'intervista, poi, Alessandro ha speso anche qualche parola sulla sua vita privata. In merito alla questione ha detto di sentirsi molto sereno e appagato in quanto ha sposato la donna della sua vita, la ballerina Maria Stefania Di Renzo. L'attore, poi, ha aggiunto di pensare spesso alla possibilità di allargare la famiglia, pertanto, non è escluso che molto presto possano esserci delle novità in questo senso.