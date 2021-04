La quinta stagione de Il Paradiso delle Signore è ormai agli sgoccioli. Nel corso delle puntate della soap, i telespettatori hanno assistito all’uscita di scena di alcuni personaggi (come Luciano Cattaneo e Clelia Calligaris) e all'ingresso di nuovi volti. Tra gli ultimi arrivati si può citare Gloria Moreau e Dante Romagnoli. Per una fiction daily di lunga durata è normale che ci sia un continuo restyling del cast, dunque è naturale domandarsi quali altri personaggi potrebbero non essere presenti nella probabile sesta stagione. In un'intervista rilasciata alla rivista Intimità, Alessandro Tersigni ha parlato del suo futuro nella soap e dalle sue parole è emersa la volontà di fare ancora parte dell'universo del Paradiso.

Tuttavia, l'attore ha dichiarato: "Al momento non si sa ancora se ci sarà una prossima stagione".

Alessandro Tersigni sul futuro di Vittorio Conti nella prossima stagione de Il Paradiso delle signore: 'Disposto a continuare'

Considerato il successo ottenuto da Il Paradiso delle signore, specialmente nell'ultimo periodo, il rinnovo della soap sembra quasi scontato. Lo ha dichiarato in una recente intervista Alessandro Tersigni. L'interprete di Vittorio Conti ha affermato: "Al momento non si sa se ci sarà la prossima stagione, ma ci sono i presupposti per avviarla". Alla domanda se l'imprenditore sarà ancora presente nelle storie del Paradiso, l'attore ha risposto: "Ho visto nascere la fiction e il personaggio, sono disposto a continuare".

Tersigni ha poi aggiunto: "Adoro l'ambiente in cui lavoro, ormai è una grande famiglia". L'attore, divenuto popolare dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 2007, ha lavorato in numerose fiction, ma sembra particolarmente legato al personaggio di Vittorio, al punto tale da non temere di rimanere incastrato nel ruolo che ricopre ormai dal 2015.

L'interprete di Conti ne Il Paradiso delle signore: 'Se mi venisse proposta ne farei un'altra'

Sempre nel corso dell'intervista, Tersigni ha dichiarato: "Mi piace essere parte di lunghi progetti in cui si può vedere crescere il proprio lavoro". Infine, ha aggiunto: "Vorrei proseguire con questa (nuova stagione), ma ne farei anche un'altra se mi venisse proposta".

Con queste dichiarazioni, il volto di Vittorio Conti ha rassicurato il pubblico desideroso di sapere chi andrà via dalla soap nella prossima annata de Il Paradiso delle signore. Non si può dire lo stesso di Gloria Radulescu, alias Marta Guarnieri, la moglie dell'imprenditore, la cui presenza quest'anno è stata piuttosto discontinua. L’attrice ha preferito allontanarsi per un po' dalle scene televisive ed è stata poco presente nelle puntate dell'ultima stagione. Per tale motivo si vocifera che il suo personaggio potrebbe assentarsi anche nella prossima, se non addirittura sparire definitivamente.

Marta e Vittorio: il futuro incerto della coppia de Il Paradiso delle delle signore

L'eventuale uscita di scena di Marta Guarnieri potrebbe essere la conseguenza della crisi con il marito.

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore attualmente in onda, Vittorio e la moglie stanno attraversando una fase molto difficile del loro matrimonio. I coniugi Conti sono stati lontani per mesi e durante il periodo di separazione (lui a Milano, lei a New York per lavoro) l'imprenditore ha avuto un ritorno di fiamma con la cognata Beatrice, mentre oltreoceano la fotografa ha baciato Dante Romagnoli. Dopo aver confessato i reciproci tradimenti, Marta è tornata a vivere a casa del padre Umberto. Nelle puntate andate in onda recentemente su Rai 1, Vittorio ha sentito il bisogno di confidarsi con Armando Ferraris, capo magazziniere del Paradiso. Conti ha ammesso di non sapere più cosa prova per la moglie.

Quest'ultima, intanto, si è resa conto di non essere del tutto indifferente alla presenza di Romagnoli. Dunque, rimettere insieme i pezzi del loro matrimonio non sarà facile.