Barbara D'Urso continua ad essere al centro delle polemiche complici una serie di indiscrezioni e retroscena legati al suo futuro Mediaset. In questi giorni, infatti, il sito web Dagospia ha lanciato delle notizie legate a quelli che potrebbero essere i prossimi impegni della conduttrice partenopea sulle reti del Biscione. Ad essere tirato in ballo è anche Pier Silvio Berlusconi che, secondo quanto riportato dal sito, non sarebbe affatto un estimatore del modello di televisione proposto dalla D'Urso in questi anni.

Il futuro di Barbara D'Urso: Pier Silvio Berlusconi sarebbe contro la sua tv

Nel dettaglio, infatti, tutto parte dalla notizia della chiusura di Live - Non è la D'Urso il talk show di prima serata che ha chiuso battenti a fine marzo e non a giugno, così come inizialmente previsto.

A firmare la sospensione anticipata di questa trasmissione dal prime time domenicale di Canale 5, sarebbe stato proprio Pier Silvio Berlusconi.

"Pier Silvio aborre la televisione trash-endente della D'Urso" viene scritto sulle pagine di Dagospia. Da qui il retroscena secondo il quale a partire dalla prossima stagione televisiva 2021-2022, il "potere" della conduttrice partenopea a Mediaset potrebbe essere ridimensionato.

Il retroscena su Barbara D'Urso per la prossima stagione tv

Si vocifera, infatti, che D'Urso possa essere riconfermata soltanto al timone di Pomeriggio 5, il talk show che da oltre dieci anni tiene compagnia al pubblico del daytime di Canale 5.

Sarebbe in bilico, invece, la sua riconferma al timone di Domenica Live, lo show domenicale che proprio da questa settimana è tornato in onda nella sua versione "extra large", dalle 14:40 alle 18:45, sfidando apertamente la Domenica In di Mara Venier, che in questi mesi ha viaggiato su una media del 18-20% di share.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché sempre secondo quanto riportato, Barbara D'Urso potrebbe anche sferrare il colpo di scena "choc".

Il possibile passaggio in Rai della D'Urso?

Non si esclude, infatti, che la conduttrice possa intavolare una trattativa con i vertici di viale Mazzini e, in questo modo, siglare il suo passaggio in Rai.

In tale caso si tratterebbe di un "colpaccio" mediatico clamoroso ma risulta difficile pensare che il tipo di televisione proposta in questi anni dalla conduttrice sulle reti Mediaset, possa funzionare e avere successo anche sui canali della televisione di Stato.

In attesa di scoprire cosa succederà, D'Urso porterà a termine il suo attuale impegno stagionale con Pomeriggio 5 che nelle ultime settimane si è avvicinato sempre più in termini di ascolti a La Vita in diretta di Alberto Matano.