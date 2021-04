Giovedì 8 aprile, in prima visione assoluta sulla ABC, è andato in onda l'undicesimo episodio di Grey's Anatomy 17. La puntata, intitolata "Sorry Doesn’t Always Make It Right" ha sancito il debutto alla regia di Giacomo Gianniotti. L'attore, dopo la morte del suo personaggio, si è infatti cimentato con la sua prima esperienza dietro la macchina da presa.

Grey's Anatomy 17x11, anticipazioni: Amelia e Link chiariscono la loro posizione su un eventuale matrimonio

Gran parte della trama di Grey's Anatomy 17x11, come svelano le anticipazioni americane, si è concentrata su Amelia e Link.

I genitori di quest'ultimo, infatti, si sono recati nell'abitazione di Meredith Grey offrendosi volontari per portare tutti i bambini della famiglia in campeggio. Poco prima di andar via, la coppia ha quindi salutato Amelia indicandola come la loro futura nuora. Improvvisamente da soli, i due chirurghi hanno quindi provato a trascorrere qualche momento di passione, interrotta, tuttavia, da un improvviso pianto di Amy. Interpretando male la reazione, Link si è dunque inginocchiato pensando che i suggerimenti dei suoi genitori avessero colto nel segno. Stupita, Amelia ha chiesto dunque al compagno di rialzarsi spiegando che la sua reazione non aveva nulla a che vedere con il bisogno di sposarsi.

Nonostante ciò, quanto accaduto si è rivelata la situazione perfetta per discutere della possibilità di convolare a nozze. In particolare la donna, ammettendo di aver faticato a mantenersi sobria durante i lunghi mesi di pandemia, ha rivelato di non sentirsi pronta per il matrimonio a causa delle sue tendenze autodistruttive.

Un'ammissione, quest'ultima, che ha positivamente colpito Link, il quale ha rassicurato la compagna dicendole di essere fiero di lei. Nuovamente inginocchiato davanti ad Amelia, l'uomo ha quindi confessato di essere pronto per il matrimonio, ma la donna ha rimandato l'eventuale proposta a tempi migliori.

Spoiler Grey's Anatomy 17, undicesimo episodio: Meredith Grey si risveglia dal coma

Il più grande colpo di scena dell'undicesimo episodio di Grey's Anatomy 17 è invece arrivato nel finale. Estubata nel corso della precedente puntata, Meredith Grey ha ripreso conoscenza. Un miglioramento che ha permesso alla donna di confermare a Richard Webber la sua totale fiducia. Scusandosi con il suo mentore per averlo costretto a prendere delle difficilissime decisioni, la protagonista ha quindi lasciato intendere di aver percepito tutto ciò che è accaduto durante le lunghe settimane di incoscienza. Invitando l'uomo a supportare Jo Wilson nella scelta di cambiare specializzazione, la dottoressa Grey, sensibilmente migliorata, si è dunque concessa qualche momento di riposo.

Nonostante ciò, come accennato da Giacomo Gianniotti in una recente intervista, la protagonista non è ancora fuori pericolo.

Teddy e Owen decidono di rimanere amici

In Grey's Anatomy 17x11, inoltre, Maggie Pierce e Cormac Hayes si sono presi cura di un neonato affetto da gravi problemi cardiaci. Bisognoso di un trapianto, il bambino ha quindi rischiato la vita a causa della mancanza di un organo disponibile. Così, è stato solo grazie ad una brillante intuizione del chirurgo pediatrico che la dottoressa Pierce è quindi riuscita nell'ardua impresa di guadagnare tempo. Jackson Avery, invece, si è esposto in prima persona per aiutare i pazienti affetti da Covid-19. Proponendosi di pagare le stanze d'albergo per mantenere al sicuro dalla pandemia le persone ad alto rischio, il medico ha tuttavia appreso una dura lezione dalla sua specializzanda.

Alma, infatti, ha spiegato al collega che l'altruismo dimostrato, seppur encomiabile, rappresenta solo una soluzione rapida e provvisoria. A quel punto, l'uomo ha quindi compreso la necessità di mettere a disposizione i suoi fondi per una risoluzione drastica della difficile situazione. Infine, dopo mesi di silenzio e incomprensioni, Teddy e Owen hanno finalmente avuto modo di chiarirsi. Il Maggiore Hunt, infatti, ha chiesto una tregua alla sua ex compagna rivelandole di volergli rimanere amico.