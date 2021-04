Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera made in Usa grande protagonista dei pomeriggi delle reti Mediaset. Gli spoiler americani sulle puntate trasmesse prossimamente su Canale 5 raccontano che Wyatt Fuller (Darin Brooks) prenderà una decisione importante in seguito a una rivelazione di Katie. Il ragazzo, infatti, deciderà di stare al fianco di Sally Spectra (Cortuney Hope) dopo aver appreso che è molto malata.

Beautiful: Sally ha una malattia terminale

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che ci saranno brutte notizie per Sally Spectra.

Tutto avrà luogo quando la stilista dirà a Katie (Heather Tom) che le è stata diagnosticata una malattia terminale. Poi, pregherà Logan di tenere la bocca cucita in quando non vuole assolutamente che il suo ex fidanzato Wyatt scopra che ha poco tempo da vivere. Spectra, infatti, non vorrà che Spencer ritorni sui suoi passi visto che qualche settimana prima l'aveva lasciata per rimettersi con Flo (Katrina Bowden). Tuttavia, Katie non sarà della stessa opinione, tanto da convincerla a circondarsi degli affetti più cari e di sentire un altro parere di un luminare capace di debellare la sua malattia.

Se Sally si dimostrerà molto orgogliosa, la sorella di Brooke non riuscirà a mantenere il segreto su questa faccenda.

Katie dice a Wyatt che la stilista ha poco tempo da vivere

Nel corso delle nuove puntate della soap opera, Katie tradirà la volontà di Sally di non parlare a nessuno del suo male incurabile. La donna, infatti, racconterà tutto quanto a Bill e Wyatt, i quali resteranno sconvolti da tale rivelazione. Il fratello di Liam, a questo punto, non se la sentirà di lasciare sola la stilista in questo difficile momento della sua vita.

Fuller, infatti, penserà di mettere da parte la sua storia con Flo visto che a Sally resta ormai poco tempo da vivere. Un'idea che troverà d'accordo anche Fulton, la quale inizierà a provare compassione nei confronti della sua rivale in amore. Una situazione che ben presto si complicherà a dismisura.

Sally sta mentendo sulla sua malattia

Sally inizierà ad assumere degli atteggiamenti e a contraddirsi nei racconti, tanto da insospettire tutti quanti. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che la stilista sta mentendo sulla sua malattia per tenersi Wyatt al suo fianco. Nel frattempo, Fuller ignaro di tutto continuerà a stare vicino a Spectra, nascondendole di aver saputo della sua gravissima malattia da Katie. Insomma, una storyline che diventerà sempre più intrigata e incandescente e che riserverà tantissimi colpi di scena.