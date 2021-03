In Beautiful, nel corso delle prossime settimane, le trame di concentreranno anche su Sally Spectra. La donna comincerà ad accusare degli strani malesseri e si scoprirà che la giovane è gravemente malata. Sally si confiderà con Katie, la quale le consiglierà di raccontare tutto a Wyatt il quale, nel frattempo, si sarà riavvicinato a Flo.

Beautiful, anticipazioni: Sally avverte i primi malesseri

Una nuova story line avrà inizio nel momento Thomas e Hope sfideranno Steffy e Sally nella gara di moda. Spectra farà del suo meglio per non deludere Steffy, ma i suoi modelli non convinceranno né Ridge né la Ceo della Forrester, che decideranno di non utilizzare i suoi disegni per la collezione che sfiderà in passerella la Hope For The Future.

Da questo momento, i fan di Beautiful noteranno i primi malesseri di Sally, la quale verrà colta da una crisi di panico.

Nel frattempo, Ridge e Steffy si preoccuperanno per il lavoro scadente di Sally, anche se non prenderanno mai in considerazione l’idea di licenziarla.

Sally confida a Katie di non stare bene

Nel prosieguo delle puntate di Beautiful, i malesseri di Sally cominceranno ad aumentare e tutto farà pensare che la giovane stilista sia veramente malata. Sally incontrerà per caso Katie in ospedale e le confiderà di sentirsi poco bene e di voler fare dei controlli. Logan si offrirà quindi di starle accanto e Sally si sottoporrà ai primi accertamenti. Nei giorni successivi, in attesa dei risultati degli esami, Katie andrà a far visita a Spectra e scoprirà che proprio in quel momento, la giovane stilista starà andando a ritira i referti.

Per questo, Katie si offrirà di accompagnarla. La diagnosi che verrà comunicata a Sally sarà devastante. La donna sarà gravemente malata, anche se non verrà specificato di quale malattia si tratti.

Diagnosi devastante per Sally

Dando uno sguardo alle prossime trame di Beautiful, si verrà a sapere che a Sally resterà solo un mese di vita. Un vero choc per la giovane che, disperata e in lacrime, troverà conforto tra le braccia di Katie.

Sally chiederà a Logan di non rivelare a nessuno delle sue condizioni di salute, nemmeno a Wyatt. La ragazza non vorrà essere oggetto della pietà di nessuno, tanto meno da parte del suo ex fidanzato. Come noto, il ragazzo, dopo aver rotto con Sally, si sarà rimesso insieme a Flo, la ragazza che non ha mai smesso di amare, nonostante quanto accaduto con la piccola Beth.

Con il passare delle puntate, si scoprirà che la malattia terminale di Sally sarà solo un inganno, messo in piedi dalla giovane per riavere il suo ex fidanzato. Per scoprire di più su questa intricata story line, bisognerà però attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.