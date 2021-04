Da un po' di ore, sul web sta circolando una notizia abbastanza triste per i fan di Can Yaman. L'attore turco, infatti, ha deciso di disattivare il suo profilo Instagram. Stando a quanto trapelato sul web, pare che il protagonista abbia preso un aereo e sia volato in Turchia.

Il fatto che Can abbia deciso di compiere questo gesto, senza peraltro dare alcuna spiegazione ai suoi follower, sta generando molto sgomento. Diversi utenti si stanno preoccupando in quanto temono che possa essere accaduto qualcosa al nuovo compagno di Diletta Leotta.

Can Yaman chiude il profilo Instagram

Can Yaman è tra i personaggi più discussi del momento. L'attore di Daydreamer - Le ali del sogno, è finito al centro delle polemiche per la relazione con Diletta Leotta. In molti non credono alla loro unione e ritengono che i due abbiano inscenato questa storia d'amore solo per attirare un po' i riflettori su di sé. Ad ogni modo, i due si sono mostrati sempre noncuranti delle critiche ed hanno continuato a viversi il loro sentimento in privato. In queste ore, però, il profilo Instagram di Can Yaman è stato disattivato. L'attore potrebbe aver deciso di chiudere il suo account a causa delle troppe critiche ricevute in questo periodo.

La decisione potrebbe essere scaturita dalle troppe critiche degli hater

Il giovane ha sempre ammesso di non avere interesse a stare al centro di Gossip. Inoltre, è sempre stato alquanto restio nel parlare in pubblico della sua vita privata. Pertanto, il fatto che la relazione con Diletta Loetta sia finita presto sulla bocca di tutti potrebbe averlo turbato.

Ad ogni modo, il fatto che Can Yaman possa aver deciso di chiudere il suo profilo Instagram a causa degli hater è solo una mera supposizione. Almeno per il momento, infatti, né lui e né la sua fidanzata Diletta Leotta sono intervenuti per chiarire la vicenda.

La precedente chiusura dell'account di Twitter

Inoltre, questa non è affatto la prima volta che l'attore si rende protagonista di un gesto simile.

Un po' di tempo fa, infatti, Yaman decise di chiudere il suo account Twitter e non lo ha mai più riaperto. Per tale ragione, è molto probabile che la stessa sorte tocchi anche al social Instagram. In ogni caso, i fan dell'attore stanno cominciando a preoccuparsi. Sul web c'è anche chi teme che al loro beniamino possa essere accaduto qualcosa. Il fatto che Can pare abbia deciso di tornare in Turchia non sta facendo altro che acuire le preoccupazioni. Non ci resta che attendere per scoprire se il diretto interessato deciderà di dare una spiegazione a tutte le persone che lo seguono con affetto e ammirazione, o se deciderà di continuare a mantenere il silenzio.