Nelle prossime puntate di Una vita, Marcia verrà arrestata da Mendez con l'accusa di aver assassinato Ursula Dicenta. La brasiliana verrà condotta in commissariato e sarà Felipe ad assumere la sua difesa. I due si riavvicineranno? Di seguito si riportano le anticipazioni su ciò che i telespettatori di Canale 5 vedranno nel corso delle prossime settimane.

Una vita, prossime puntate: Ursula Dicenta uccisa da Santiago

Nelle prossime puntate di Una vita, Ursula verrà assassinata da Santiago, che le sparerà due colpi d'arma da fuoco alle spalle. Il tutto con la complicità di Genoveva, che riuscirà quindi a sbarazzarsi della sua vecchia alleata.

Dalle anticipazioni, si viene a sapere che Dicenta, prima di esalare l'ultimo respiro, lancerà una maledizione contro i suoi nemici. A farne le spese per prima sembrerà essere Marcia, che di lì a poco verrà arrestata e si ritroverà dietro le sbarre.

Una vita, anticipazioni. Mendez arresta Marcia per l'omicidio di Ursula

Dando uno sguardo agli spoiler provenienti dalla Spagna, Marcia sarà pronta a lasciare Acacias per sempre insieme a Santiago. La donna infatti, vorrà lasciarsi tutto alle spalle per ricominciare una nuova vita a Cuba. Per lei però, giungerà una notizia inaspettata. La brasiliana infatti, verrà arrestata dal Commissario Mendez con l'accusa di aver assassinato Ursula Dicenta. Ma come si arriverà a questo?

Stando a ciò che è già andato in onda sulla tv iberica, si viene a sapere che Mendez troverà nella tasca della giacca della defunta un fazzoletto di Marcia. Indizio questo, che porterà il poliziotto a ritenere Marcia colpevole del delitto. Il fatto poi che la brasiliana stia fuggendo a Cuba, indurrà Mendez a procedere con l'arresto di Marcia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Una vita, spoiler: Marcia in cella, Felipe assume a sua difesa

In Una vita quindi, per Marcia le cose si metteranno male, tanto che si ritroverà dietro le sbarre senza poter far nulla. Felipe si proporrà come suo avvocato difensore e Santiago accetterà il suo aiuto. Alvarez Hermozo quindi, non perderà tempo e interromperà l'interrogatorio di Marcia, annunciando che d'ora in poi sarà lui il suo avvocato.

L'arresto di Marcia scombinerà i piani di Genoveva, visto che tutta questa situazione non farà altro che riavvicinare Felipe e Marcia. L'arresto improvviso di Sampaio impedirà alla donna di lasciare per sempre il quartiere e ciò sembrerà essere una sorta di vendetta postuma di Ursula nei confronti della sua ex complice Genoveva. Come finirà questa intricata story line? Lo si scoprirà seguendo le prossime anticipazioni di Una vita.

Si ricorda che la soap tv iberica va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 14.10 mentre su Mediaset Play Infinity è possibile rivedere le puntate già trasmesse.