La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. In queste ultime settimane si è parlato a lungo del possibile matrimonio in arrivo per la coppia del momento che sta facendo sognare il pubblico. A quanto pare, infatti, l'attore turco avrebbe già formulato la sua proposta di nozze all'amata conduttrice sportiva che gli ha rapito il cuore. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni dell'imprenditore Martusciello, Can e Diletta potrebbero convolare a nozze molto presto.

Tra Can e Diletta si parla di matrimonio ma non il 19 agosto

Nel dettaglio, durante una diretta Instagram del paparazzo Paolone, l'imprenditore Martusciello ha snocciolato dei nuovi dettagli legati alle possibili nozze della coppia composta da Can e Diletta.

A quanto pare, infatti, la notizia del matrimonio ormai imminente sarebbe vera anche se probabilmente i due non diventeranno marito e moglie il 19 agosto, così come si era vociferato in un primo momento.

Il motivo potrebbe avere a che fare con le restrizioni Covid che ancora oggi persistono nel nostro Paese per il contenimento della pandemia e che, limitano la presenza a soli 25 invitati ai matrimoni.

Nozze al comune per la coppia Can Yaman - Diletta Leotta?

Tuttavia, secondo le indiscrezioni di Martusciello, Can e Diletta Leotta starebbero comunque mettendo a punto i preparativi e l'organizzazione dell'evento sarebbe stata affidata ad una ditta del Sud Italia.

Del resto già qualche settimana fa, quando Can e Diletta si recarono in Sicilia per il loro viaggio di famiglia, si vociferò che la coppia era stata avvistata in compagnia di un wedding planner che potrebbe essere colui che prenderà in mano le redini del giorno del sì per la coppia più chiacchierata e discussa del momento.

L'imprenditore Martusciello, però non ha dubbi sul fatto che i due si sposeranno. "Al comune sicuramente si sposeranno" ha ammesso l'imprenditore.

Il silenzio di Can Yaman e Diletta sul possibile matrimonio

Nonostante le indiscrezioni di queste ore, sia Can Yaman che Diletta Leotta non hanno proferito parola in merito alle voci del presunto matrimonio.

L'attore turco protagonista della soap DayDreamer, in una recente intervista, ha preferito non sbilanciarsi più di tanto sull'argomento, ammettendo che quello che succederà lo comunicheranno in "presa diretta" ai loro fan.

Di sicuro, però, Can ha ammesso che quella che sta vivendo con Diletta è una storia leale' in cui sta seguendo l'onda e la spinta delle emozioni e delle sensazioni che prova nei confronti della conduttrice sportiva, volto simbolo della piattaforma streaming Dazn.