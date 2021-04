Giulia Salemi è stata l'ospite della prima puntata de 'Il Punto Z', format in onda ogni mercoledì alle 20:45 su Mediaset Play condotto da Tommaso Zorzi. È stata l'occasione per la riappacificazione tra l'italo-persiana ed il vincitore del Grande Fratello Vip 5 dopo i recenti scontri. Il lombardo è, inoltre, opinionista dell'Isola dei Famosi, reality nel quale risulta tra i concorrenti la madre di Giulia, Fariba Tehrani. La piacentina ha rivelato di aver scoperto della partecipazione del genitore al programma quando è uscita dalla casa di Cinecittà.

Nonostante Salemi le avesse chiesto di rimanere distante dopo i fatti del GF Vip 3, c'era rimasta male perché Fariba non le aveva inviato nemmeno un messaggio di auguri per il Natale che l'influencer ha trascorso nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Tommaso Zorzi a Giulia Salemi: 'Il modo giusto per parlare del nuovo rapporto è con una telefonata'

Giulia Salemi è stata la prima ospite di Tommaso Zorzi, mercoledì 7 aprile 2021. I due non hanno affrontato argomenti riguardanti le loro questioni private. Il lombardo ha assicurato alla piacentina che la chiamerà per parlare di loro, lasciando intendere che vorrebbe fare pace con l'italo-persiana risolvendo i loro scontri. La ragazza ha replicato sottolineando che di un confronto lontano dalle telecamere aveva parlato anche lei, ma non poteva rifiutare l'invito a Punto Z.

Nonostante non ci sia stato un vero e proprio chiarimento, solo rinviato, è stata evidente la complicità, almeno dal punto di vista professionale, tra Tommaso e Giulia.

Giulia Salemi su Fariba: 'Mi ha spiegato che aveva rispettato la mia volontà di fare due percorsi separati'

Giulia Salemi è stata invitata anche per parlare della madre, impegnata all'Isola dei Famosi come naufraga.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Quando uscì dal Grande Fratello scoprì che Fariba aveva già firmato il contratto per partecipare al reality condotto da Ilary Blasi. "Mi ha spiegato che aveva rispettato la mia volontà di fare due percorsi separati, ma anche che fare l'Isola era il suo sogno", ha dichiarato Salemi a Punto Z. In questo periodo caratterizzato dalla pandemia da Coronavirus, la madre, inoltre, non sta lavorando, ha raccontato Giulia e ha anche aggiunto che ha deciso di rispettare il patto di non ingerenza reciproca e per tale motivo non sta apparendo nello studio dell'Isola dei Famosi.

L'italo-persiana ha anche affermato che Fariba non ha più trovato l'amore dopo la separazione dal padre di Giulia.

Giulia Salemi: 'Pierpaolo sta tirando fuori la versione migliore di me'.

Non sono mancate le parole sulla relazione di Salemi con Pierpaolo Pretelli che sta continuando a gonfie vele lontano dalle telecamere. La piacentina ha sottolineato che l'ex velino di Striscia sta tirando fuori la sua parte migliore e Giulia sta avendo un approccio alla vita più tranquilla. "Sono tornata in anticipo da Roma per te, quindi ritieniti fortunato", ha dichiarato l'italo-persiana a Tommaso. Inoltre, a differenza di quanto trapelato, Giulia Salemi sarebbe in buoni rapporti con la famiglia del fidanzato.