Le puntate di DayDreamer - Le ali del sogno che andranno in onda dal 19 al 23 aprile vedranno protagonista una delle scene più struggenti della soap turca. Dopo la riconciliazione, Can e Sanem si troveranno ad affrontare il momento più difficile della loro travagliata storia d'amore. Un incidente farà perdere a Can la memoria degli ultimi due anni di vita e ciò significherà che per il fotografo Sanem diventerà una sconosciuta. Per la Aydin sarà terribile dover fare i conti con questa situazione.

Can e Sanem pianificano un viaggio per le Galapagos

Can e Sanem, dopo tanti problemi si riappacificheranno ma la quiete sarà solo un momento che precederà una tempesta. Infatti, nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 19 al 23 aprile, i due protagonisti di DayDreamer riusciranno a riappacificarsi: finalmente, i sentimenti che i due provano reciprocamente avranno la meglio. Divit maggiore proporrà alla ritrovata fidanzata di partire con lui per un giro in barca a vela della durata di due anni che li condurrà alle Galapagos, luogo che da sempre la scrittrice intende visitare. La Aydin accetterà felice la proposta.

Sanem, a questo punto, informerà i genitori che non solo lei e Can sono tornati insieme, ma anche che intende partire per un viaggio.

Mevkibe e Nihat prenderanno male la notizia, poiché avranno paura che la figlia minore possa stare di nuovo male e inoltre non approveranno che una coppia non sposata possa viaggiare insieme. Nonostante la disapprovazione dei genitori, la giovane deciderà di lasciare ugualmente Istanbul. Sanem chiederà a Can di aiutarla a imparare almeno gli elementi base della navigazione in barca a vela prima di partire e il fotografo farà da maestro alla fidanzata.

Un incidente provoca la perdita di memoria di Can

Tutti i ragazzi della Fikri Harika saranno al settimo cielo quando scopriranno che Can e Sanem sono tornati a fare coppia e per festeggiare organizzeranno un party anche per salutare la coppia prima che parta. Tutti saranno felici durante la festa, perfino Huma, ma i genitori di Sanem non prenderanno parte ai festeggiamenti e ciò rattristerà molto la ragazza.

Il giorno successivo alla festa, la minore delle sorelle Aydin si mostrerà amareggiata ripensando ai suoi genitori.

Per permettere a Sanem di riappacificarsi con Mevkibe e Nihat prima di partire, Can proporrà alla giovane di andare a casa dei genitori. Durante il tragitto, l'auto guidata da Can avrà un terribile incidente. Dopo i primi momenti di incoscienza, Sanem si risveglierà ma scoprirà che Can è in coma. Al risveglio, il fotografo avrà perso la memoria degli ultimi due anni di vita e per lui Sanem sarà una perfetta sconosciuta.