Nella puntata di DayDreamer in onda mercoledì 20 aprile su Canale 5, Can e Sanem si appresteranno a preparare la partenza per il loro viaggio in barca. La ragazza, però, faticherà ad andare via senza avere il consenso dei suoi genitori, così Can deciderà di portarla da loro per aver un confronto, ma durante il tragitto accadrà l'impensabile.

Can e Sanem partecipano alla festa organizzata solo per loro

Can e Sanem hanno deciso di partire per un viaggio in barca, della durata di due anni, che avrà come meta le Galápagos. I loro amici la sera prima della partenza, per augurargli buon viaggio, gli organizzeranno una bella festa.

Una serata a cui parteciperanno tutti, a eccezione di Mevkibe e Nihat, in quanto contrari al loro viaggio.

I due coniugi non si daranno pace: temono che la figlia possa soffrire di nuovo a causa di Can, però non sapranno mentire a loro stessi, soprattutto Mevkibe. La donna, infatti, ha notato la felicità negli occhi della figlia quando le ha dato la notizia. Per lei l'importante è che Sanem sia felice, non il modo in cui lo diventa. Nihat non sarà dello stesso parere e assicurerà alla moglie che non permetterà mai a Can di prendere in sposa sua figlia.

Can accompagna Sanem dai genitori

Trascorsa la notte, Can e Sanem, saranno pronti per la partenza. La ragazza, però, sarà in bilico tra la felicità e la malinconia, infatti è rimasta colpita dal fatto che i genitori non sono andati nemmeno a salutarla.

La rabbia di Nihat nei suoi confronti non se la dimenticherà molto facilmente.

La ragazza racconterà a Can tutta la sua tristezza e del fatto di aver chiamato i genitori un paio di volte, ma loro non le hanno mai risposto. Non se la sentirà di partire senza aver risolto con loro, così Can le proporrà di recarsi nel loro quartiere per aver un confronto chiarificatore soprattutto con Nihat.

Can e Sanem rimangono coinvolti in uno scontro con un camion

La coppia prenderà una macchina che il capitano Ryza ha prestato a Can, in quanto il suo pick up l'ha lasciato a Emre. Insieme si dirigeranno verso il quartiere degli Aydin e Sanem avrà sempre il cuore colmo di tristezza. Can vedendola così le dirà che finché non avranno il consenso dei suoi genitori non andranno da nessuna parte.

Questo momento molto intenso, però, costerà caro al fotografo. Il ragazzo si distrarrà alla guida e la loro macchina verrà travolta in pieno da un camion, che urterà la macchina proprio dalla parte del conducente (dove si trova Can, ndr). Sanem sarà ferita ma cosciente e nonostante verrà sbalzata fuori dallo sportello riuscirà ad alzarsi. La situazione più grave la vivrà Can, infatti sarà riverso sul sedile dell'auto in stato d'incoscienza. In tanti arriveranno in loro soccorso, ma la situazione si rivelerà più dura del previsto.