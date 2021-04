Daniele Lucchetti, il nuovo regista della serie di successo L'amica Geniale, ha rivelato in una recente intervista al magazine americano Variety che le attrici protagoniste resteranno le stesse della seconda stagione. Gaia Girace e Margherita Mazzuocco continueranno ad interpretare Lila e Lenú nonostante sia stato ampiamente detto che le due avrebbero dovuto comparire solo nelle prime puntate della terza stagione per poi lasciare il posto ad attrici più mature.

Storia di chi fugge e di chi resta

Dopo il clamoroso successo della messa in onda dei primi due capitoli della serie L'amica Geniale, tratti dalla quadrilogia di Elena Ferrante, la fiction Rai non si ferma.

Il terzo capitolo intitolato "Storia di chi fugge e di chi resta" è già in produzione. Le nuove puntate non saranno più dirette alla regia di Saverio Costanzo ma da Daniele Lucchetti. È stato proprio quest'ultimo a rivelare, nel corso di una recente intervista, che non ci sarà alcun cambiamento per i personaggi delle due protagoniste. Nel terzo capitolo, Lila è Lenú saranno alle prese con l'età adulta. Le due saranno impegnate a gestire i figli e il matrimonio. La Girace e la Mazzuocco dovevano fare la loro apparizione solo nelle prime puntate per poi lasciare spazio a delle interpreti più adulte. Contrariamente a quanto stabilito però, la produzione ha deciso di non fare alcun cambiamento. Questa scelta è dipesa soprattutto dal nuovo regista che ha ritenuto di fondamentale importanza mantenere la stessa fisionomia delle protagoniste nonostante il passare del tempo.

Secondo il nuovo regista il cambiamento non è necessario anche perché le due protagoniste sono cresciute rispetto a quando sono state girate le puntate del secondo capitolo. Non cambieranno quindi nemmeno gli altri attori. Nino, Rino Stefano continueranno ad avere lo stesso volto che il pubblico ha conosciuto nel corso della messa in onda dei primi due capitoli.

Sarà il trucco a tracciare i segni del tempo sui loro volti. Le riprese sono già iniziate lo scorso novembre tra Napoli e Firenze, ma la produzione si è dovuta fermare a causa dell'emergenza coronavirus. Le riprese ripartiranno a luglio e si protrarranno fino a settembre. Molto probabilmente sarà trasmessa in TV all'inizio del 2022.

La trama del terzo capitolo

Il terzo capitolo è ambientato negli anni settanta.

Lila lavorerà come operaia nella ditta di Bruno Saccavo ed è lì che si farà portavoce degli operai a causa delle difficili condizioni in cui sono costretti a lavorare. Lenú diventerà una scrittrice molto apprezzata anche grazie al sostegno di suo marito, erede di una famiglia molto facoltosa. Sarà l'arrivo di Nino Sarratore a metterla in difficoltà. I due infatti diventeranno amanti. Lila invece inizierà una storia con Enzo mentre il suo rapporto con Michele Solara continuerà ad essere ambiguo. Marcello invece si fidanzerà con la sorella di Elena Greco.