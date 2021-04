Can Yaman si sta preparando da diverse settimane per interpretare al meglio il ruolo di Sandokan. Kabir Bedi, che ha ricoperto il ruolo della Tigre della Malesia, nell'omonima serie televisiva divenuta famosa negli anni '70, ha espresso la sua opinione sul protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, nutrendo riserve nei suoi confronti. L'attore indiano ha affermato che non è possibile ricreare il personaggio che ha portato sul piccolo schermo qualche decennio fa. Nel frattempo, l'attore di Istanbul, finito al centro del Gossip per la sua relazione con Diletta Leotta, continua ad allenarsi in palestra e si dedica all'equitazione in un maneggio.

Can Yaman nel ruolo di Sandokan: l'attacco di Kabir Bedi

Kabir Bedi ha rilasciato dichiarazioni in merito al remake di Sandokan. Il primo interprete della Tigre della Malesia ha nutrito dubbi riguardo la serie televisiva, che andrà in onda prossimamente. Il ruolo del principe, che negli anni '70 era stato ricoperto dall'attore indiano, verrà questa volta interpretato da Can Yaman. L'attore turco, che vanta milioni di fan nel mondo ed è famoso nel nostro paese, si sta preparando per la nuova sfida professionale, sottoponendosi ad allenamenti in palestra, combattimenti con la sciabola e sta facendo lezioni di equitazioni al maneggio. Nonostante gli sforzi che Can sta facendo, Kabir Bedi ha nutrito dubbi e ha attaccato Yaman, esprimendo la sua opinione in merito.

Kabir Bedi sfida Can Yaman e attende l'opinione del pubblico

In particolar modo, l'attore indiano ha affermato di aver visto Can Yaman in alcuni suoi lavori e ha ritenuto bravo l'attore, ma ha dichiarato: ''A stabilire il successo del nuovo Sandokan sarà il pubblico mondiale, come avvenne per me che, proprio in virtù di quell'interpretazione, fui chiamato a fare da antagonista a James Bond''.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il primo interprete della Tigre della Malesia ha poi attaccato la scelta di fare un remake della serie televisiva che lo ha reso famoso: ''Sandokan non può essere ricreato, è uno solo, deve avere la stessa immagine, perché possa essere ricordato per sempre''.

Can Yaman si allena per interpretare al meglio il ruolo di Sandokan

Nel frattempo, Can Yaman continua i suoi allenamenti in palestra e al maneggio, per interpretare al meglio il ruolo di Sandokan. L'attore di Istanbul è spesso impegnato a combattere con spade, a sottoporsi a sollevamenti pesi ed allenamenti in palestra e trascorre anche del tempo in un maneggio, dedicandosi all'equitazione. Non resta che attendere la messa in onda della serie televisiva, per scoprire se il pubblico preferirà Can Yaman o Kabir Bedi come Tigre della Malesia.