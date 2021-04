Momenti di forte commozione nella tredicesima puntata dell'Isola dei Famosi 2021 andata in onda ieri giovedì 29 aprile. Protagoniste di attimi toccanti dal punto di vista emotivo Giulia Salemi e Fariba Tehrani. L'italo-persiana era presente negli studi del reality show condotto da Ilary Blasi, mentre la madre è una delle concorrenti in Honduras. La moglie di Francesco Totti ha mostrato una clip nella quale l'avventuriera si è raccontata faticando a trattenere le lacrime ed evidenziando tratti di una vita non semplice che l'ha portata ad essere una donna forte.

Giulia nel vedere quel video ha reagito piangendo e ha commentato quelle immagini affermando: "Io mi auguro di diventare proprio come la mia mamma".

Giulia Salemi su Tehrani: 'È una donna con un grande cuore che ha sofferto tanto'

Giulia Salemi dopo aver visto la clip mandata in onda da Ilary Blasi nella quale la madre Fariba Tehrani ha narrato parte della sua vita ha espresso il suo pensiero visibilmente commossa. La piacentina che ha partecipato al Grande Fratello Vip 5 ha affermato che la naufraga le ha insegnato realmente cosa significa cadere e rialzarsi, non fermarsi mai e non permettere a nessuno di abbatterla nonostante le mille avversità. "Mia mamma, come avete visto, ha un carattere particolare ma nessuno si era mai chiesto come mai la vita l'avesse resa così dura, perché l'avesse indurita così tanto", ha dichiarato l'influencer tra le lacrime.

La piacentina ha aggiunto che è contenta di come sia uscito anche questo lato di Fariba evidenziando che è una donna con un grande cuore che ha sofferto tanto e non ha mai perso la speranza, la bontà d'animo. Salemi si è definita fiera della mamma, dicendole che le manca da morire. Dopo essere stata ringraziata dal genitore, l'ex gieffina ha affermato: "Sei meravigliosa e non perdere mai il sorriso".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La concorrente dell'Isola dei Famosi ha poi pronunciato i versi di una canzone che cantava a Giulia.

Fariba Tehrani: 'Avevo solo 18 anni quando sono scappata dal mio paese'

Facendo un passo indietro, Ilary Blasi ha mostrato la clip nella quale Fariba ha voluto parlare del suo passato. L'avventuriera ha esordito nel video affermando che sentirsi apprezzata e accettata in un gruppo la fa sentire in famiglia e la tira su di morale.

La naufraga ha poi detto che all'inizio, in Honduras, nessuno aveva voglia di conoscerla e di parlare con lei. Tehrani ha spiegato di aver tentato di avvicinarsi agli altri concorrenti ma qualsiasi cosa faceva si sentiva mortificata. Essere stata così tanto criticata le ha riaffiorato ricordi non semplici della sua vita. Ha quindi cominciato a raccontare che all'età di 18 anni è scappata dal suo paese per trovare la sua libertà. Fariba ha lasciato la sua famiglia solo con una valigia e tanta speranza. Non sono mancati i problemi nel suo percorso come ad esempio aver perso alcuni suoi familiari senza la possibilità di stare accanto a loro. La madre di Giulia Salemi ha sottolineato lati del suo carattere, ovvero cercare sempre di nascondere cosa prova davvero e rialzarsi sempre.

Questo aspetto lo ha insegnato anche alla figlia. Fariba ha detto che da piccola l'influencer la odiava perché pensava di avere una madre cattiva. Ora che è adulta ha capito il significato delle parole della madre, ossia di quando le diceva di asciugare le lacrime quando cadeva e di andare sempre avanti a testa alta. "Tutte le sofferenze che ho avuto da quando sono una ragazzina ad oggi mi hanno fatto donna forte che sono adesso", ha detto Fariba evidenziando di non aver mai perso la speranza.