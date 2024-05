Le anticipazioni Beautiful relative alle puntate in onda dal 20 al 26 maggio 2024, rivelano che Thomas si presenterà alla Forrester chiedendo a Steffy di essere riassunto in azienda. La sorella non gli darà subito una risposta, ma sarà consapevole che senza Thomas come stilista, la Hope For The Future potrebbe chiudere.

Thomas chiede a Steffy di riassumerlo

La nuova settimana di programmazione di Beautiful riprenderà dal momento in cui alla Forrester, Steffy e Hope attenderanno le ultime recensioni della stampa sulla Hope For The Future da quando gli stilisti sono Zende e Eric.

Dopo la cacciata di Thomas le cose potrebbero non essere più così floride per la linea di Hope e le paure si concretizzeranno quando arriveranno le prime recensioni che saranno tutt'altro che positive. La Hope For The Future potrebbe rischiare addirittura la chiusura. Senza Thomas come stilista la linea è in difficoltà e Steffy e Hope si troveranno a dover discutere di una eventuale riassunzione del giovane.

Nel frattempo Thomas, venuto a sapere delle recensioni negative, gongolerà e si aspetterà a breve una chiamata da parte di Steffy o Hope. Ancor prima che la sorella lo chiami, lui stesso si presenterà in azienda e chiederà a Steffy di riassumerlo.

Steffy indecisa su Thomas, Sheila dice a Deacon di amare Bill

Steffy rimarrà sorpresa nel vedere il fratello, ma non gli darà nessuna risposta in merito a una sua eventuale riassunzione. Nel frattempo Paris parlerà con Hope e le chiederà se e quando permetterà a Thomas di ritornare nella squadra di lavoro della Hope For The Future.

La figlia di Brooke le dirà che ogni decisione in merito andrà presa da Ridge e Steffy.

Nel frattempo Sheila incontrerà Deacon e quest'ultimo cercherà di capire come lei sia riuscita ad entrare nelle grazie di Bill Spencer e a farsi aiutare a uscire di prigione. Deacon in particolare vorrà sapere se Sheila sia realmente innamorata di Spencer e la donna risponderà affermativamente.

Sheila però dirà a Deacon di tenere molto alla loro amicizia e gli sarà grata per tutto quello che lui ha fatto per lei nel periodo della latitanza.

Il punto sul personaggio di Thomas in Beautiful

Thomas potrebbe ben presto ottenere un'altra chance all'interno della Forrester Creations e della famiglia. Già un'altra volta era stato cacciato dall'azienda, ma Ridge alla fine lo aveva riaccolto. Cosa che potrebbe accadere anche questa volta, ammesso che il giovane dimostri di essere veramente cambiato. Non sarà semplice riguadagnare la fiducia della famiglia, visto i guai che ha combinato e soprattutto perché non ha esitato a sfruttare e minacciare il piccolo Douglas per coprire le sue bugie.