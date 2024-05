Buone notizie in arrivo per Salvador, che nelle prossime puntate della soap tv La Promessa scoprirà di poter recuperare la vista dall'occhio ferito in battaglia. Questo, però, solo se accetterà di sottoporsi a una costosa operazione. Lui non avrà il denaro necessario ma Lope e Maria riusciranno a racimolare la somma necessaria per permettergli di tornare a vedere come prima.

Salvador scopre che può tornare a vedere dall'occhio ferito in guerra

Con l'arrivo del dottor Abel a La Promessa si aprirà una speranza anche per Salvador, che verrà convinto da Maria a farsi visitare dal medico per capire se ci sia la possibilità di recuperare la vista.

Salvador inizialmente sarà restio a farsi visitare ma alla fine accetterà visto che anche lui vorrà tornare a vedere dall'occhio ferito durante la guerra. Il responso del dottor Abel sarà favorevole. Secondo lui infatti, attraverso un'operazione del tutto innovativa, Salvador potrebbe tornare a vedere come prima.

Il medico lo sottoporrà ad alcuni esami clinici e poi gli consegnerà un bigliettino con il nominativo di un luminare in medicina in grado di sottoporlo a questo delicato intervento. Subito dopo però, arriverà una brutta notizia per Salvador, visto che scoprirà che questa operazione ha un costo molto elevato e che non è certo alla portata delle sue tasche. Si parla di circa 1000 pesetas, che ovviamente l'ex fidanzato di Maria non ha.

Maria e Lope trovano il denaro per far operare Salvador

Sarà un brutto colpo per Salvador, che reagirà con rabbia, prendendosela soprattutto con gli amici che invece lo vogliono solo aiutare. Lope e Maria si offriranno di dargli la somma necessaria, ma lui rifiuterà il loro aiuto. L'ex fidanzata e il cuoco non si daranno per vinti e decideranno lo stesso di racimolare il denaro necessario organizzando un mercatino in cui vendere le marmellate e i cioccolatini preparati da Lope.

Anche Manuel e Catalina vorranno contribuire a pagare l'intervento, ma Salvador rifiuterà il loro aiuto.

Alla fine Maria comunque riuscirà a fargli cambiare idea: Salvador metterà quindi da parte l'orgoglio e accetterà il denaro che Maria e il resto della servitù saranno riusciti a racimolare grazie al quale riuscirà a coprire le spese dell'operazione.

Resta da capire se l'intervento avrà un esito favorevole e se Salvador recupererà davvero la vista.

Il punto su Salvador e Maria a La Promessa

Maria e Salvador sognavano il matrimonio, ma tutto è andato in fumo quando lui è tornato dalla guerra radicalmente cambiato sia nel fisico che nell'anima.

I suoi continui scatti d'ira hanno spaventato Maria, che è andata in confusione anche dopo aver saputo dei sentimenti che Lope prova per lei. Alla fine, proprio a un passo dalle nozze, Maria ha rimandato tutto, mandando su tutte le furie Salvador.