Una vita sta volgendo al gran finale e proprio a distanza di poche settimane della messa in onda delle puntate conclusive, Sandra Marchena, l'attrice che presta il volto a Rosina Rubio, ha fatto intuire che potrebbe esserci il ritorno di Leonor Hidalgo.

Sandra Marchena, la Rosina di Una vita parla del gran finale

Il personaggio di Rosina è uno dei più amati dai telespettatori di Una vita. Presente sin dalla puntata iniziale, Rosina ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua simpatia. L'attrice che la impersona, Sandra Marchena, rispondendo ad alcune domande dei follower su Instagram, ha svelato qualche curiosità sulle ultime puntate della soap che, come noto, andranno in onda sulla tv iberica i primi di maggio.

Le riprese si sono già concluse e i fan si stanno chiedendo come si concluderanno le vicende ambientate ad Acacias 38. A svelare qualche dettaglio è proprio Sandra Marchena, che ben conosce come si concluderanno le varie story line.

Finale di Una vita: 'Alcuni personaggi avranno un lieto fine e altri no'

Come detto, Sandra Marchena, la simpatica Rosina di Una vita, rispondendo alle domande dei fan, ha svelato che il finale della serie tv le è piaciuto. Parole che fanno supporre che, per il suo personaggio, saranno in arrivo belle novità. L'attrice non ha voluto o potuto sbilanciarsi più di tanto ma, secondo le sue dichiarazioni, sembra che non tutti i personaggi avranno un lieto fine. Infatti Sandra Marchena ha testualmente dichiarato: "Alcuni personaggi avranno un lieto fine e altri no”.

Come successo per il finale de Il segreto, anche per quello di Una vita non mancheranno i colpi di scena e che vedranno alcuni dei personaggi uscire di scena.

Leonor tornerà ad Una vita? Sandra Marchena svela: 'Presto'

In molti inoltre, hanno domandato all'attrice se ci sarà o meno il ritorno di Leonor per il gran finale. I telespettatori sono molto affezionati a questo personaggio e un suo eventuale ritorno, non potrà che essere particolarmente gradito.

Quando un fan ha chiesto quando Leonor farà ritorno nella soap, Sandra Marchena ha risposto: "Presto", il che fa presupporre che i telespettatori la rivedranno proprio nelle ultime puntate. La figlia di Rosina è assente da Una vita da quando se ne andò da Acacias con Inigo per trasferirsi in Portogallo. In seguito si seppe che la giovane era in attesa di tre gemelli.

Pertanto non è da escludere che, nel finale di stagione, lei e tutta la famiglia, faranno ritorno nel quartiere. Per quanto riguarda i fan italiani, il finale di Una vita andrà in onda su Canale 5 non prima di un anno e mezzo circa, vista la differenza temporale tra la messa in onda spagnola e quella iberica.