Nelle ultime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno i colpi di scena si susseguiranno. La dolce Sanem, dopo aver tentato di tutto per far recuperare la memoria a Can, sarà delusa dal comportamento del suo 'Albatros' e prenderà alcune decisioni che la allontaneranno dalla Fikri Harika. Dopo aver ripreso a lavorare nella bottega di papà Nihat, la scrittrice non capirà che Divit si è innamorato di lei di nuovo, nonostante non abbia che dei flashback della loro relazione, e prenderà una decisione inaspettata. Aydin saluterà i genitori e comunicherà loro l'intenzione di lasciare Istanbul.

Sanem lascia il lavoro alla Fikri Harika

Sanem sarà determinata a non arrendersi per far riacquistare la memoria a Can: la minore delle giovani Aydin arriverà ad investire tutti i suoi soldi per comprare il palazzo della Fikri Harika, teatro dei primi momenti della sua storia d'amore con il fotografo. Nulla però sembrerà dare i frutti sperati e l'arrivo di Ayca, nipote del cliente più importante dell'agenzia, complicherà la situazione. Sanem sarà molto gelosa della ragazza che avrà molti punti in comune con il Divit, tanto che quest'ultimo non sembrerà disprezzarne la presenza, almeno all'inizio.

Anche un cambio di comportamento di Can nei confronti di Sanem verrà interpretato dalla ragazza come un modo del fotografo di alleggerire il suo senso di colpa.

Aydin, infatti, crederà che il suo ex si sia avvicinato a lei solo dopo aver letto il romanzo e dopo aver saputo che lei ha sofferto molto. Sanem, così, stanca di dover lottare per il suo amore deciderà di lasciare la tenuta di Mihriban per allontanarsi dl Divit. Allo stesso modo, la ragazza lascerà il lavoro all'agenzia per tornare al suo vecchio quartiere e riprendere il lavoro nella bottega di papà Nihat.

Muzo e CeyCey cercano di far riavvicinare i due ex

Sanem deciderà, inoltre, di attivare un servizio a domicilio per portare i prodotti del padre ai clienti e per questo acquisterà uno scooter. Durante una consegna Sanem avrà un incidente e incontrerà casualmente Can, ma fingerà di non riconoscerlo e di aver perso la memoria dopo essere caduta.

A questo punto, per cercare di far riavvicinare i due protagonisti di DayDreamer, CeyCey e Muzo organizzeranno un piano per far incontrare i due ex.

Ayca organizzerà un party per festeggiare la promozione delle creme ma Sanem deciderà di non prenderne parte. I suoi amici, allora, faranno un ordine per farla arrivare alla festa ma nonostante ciò, i due ragazzi non riusciranno a chiarirsi. Sanem, a questo punto, deciderà di partire per buttarsi il suo passato alle spalle. La giovane comunicherà a Nihat e Mevkibe che ha intenzione di lasciare Istanbul e i genitori accorderanno il permesso alla figlia. Sanem riuscirà davvero a partire? Can permetterà alla ragazza di cui si è innamorato di nuovo di abbandonare Istanbul?

Di certo le ultime battute di DayDreamer lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso.