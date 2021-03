Durante le fasi finali di DayDreamer - Le ali del sogno Sanem dovrà fare i conti con l'arrivo di una nuova figura femminile. Ayca, nipote di uno dei più importanti clienti dell'agenzia pubblicitaria, si avvicinerà molto a Can, il quale a sua volta non disdegnerà la presenza dell'affascinante ragazza. La dolce scrittrice, delusa anche dal fatto che i suoi tentativi di far tornare la memoria al fotografo saranno vani, deciderà di allontanarsi da lui, ritornando alle origini e lasciando in qualche modo campo libero alla nuova arrivata. A poche puntate dalla fine, il lieto fine sembrerà più lontano che mai.

Can e Ayca si mostreranno complici

Determinata a far tonare la memoria a Can, persa in seguito a un drammatico incidente stradale, Sanem farà di tutto per ricreare la situazione che ha visto nascere la loro storia d'amore. La dolce scrittrice, come svelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, riuscirà a riacquistare il palazzo che ospitava l'agenzia pubblicitaria prima del fallimento dopo aver venduto il brevetto delle sue amate creme. Can riacquisterà il suo ruolo di capo e il nuovo proprietario delle creme deciderà di affidare la creazione dello spot proprio alla Frikri Harika.

Il nuovo cliente si farà aiutare nella gestione del lavoro da sua nipote Ayca, un'affascinante ragazza che fin dal suo arrivo non nasconderà un certo interesse nei confronti di Can.

La giovane non solo praticherà sport estremi, proprio come l'affascinante fotografo, ma condividerà con quest'ultimo anche i numerosi viaggi intorno al mondo. Can e Ayca da subito sembreranno essere molto affini: tale situazione manderà su tutte e furie la dolce Sanem, che sarà presa da una forte gelosia.

Ayca si farà avanti con Can

A peggiorare la situazione sarà il cambio di atteggiamento di Can nei confronti di Sanem: Divit si mostrerà più affabile nei riguardi della scrittrice che però non apprezzerà la situazione.

Sanem, infatti, crederà che, a far cambiare rotta a Can, sia stato il senso di colpa nato in lui dopo aver letto il suo primo romanzo. La minore delle Aydin, a questo punto, si allontanerà da Can e riprenderà a lavorare presso la bottega di papà Nihat.

Ayca, così, penserà di trarre beneficio dalla circostanza e si farà avanti con Can non solo avvicinandosi a lui ma chiarendo che potrà contattarla per qualunque ragione e in qualunque momento lui desideri.

Il maggiore dei Divit, però, non sembrerà dare credito alla giovane, dalla quale prenderà le distanze, poiché ben presto confesserà a Mihiriban di aver capito di provare un sentimento per Sanem e di non voler rinunciare a lei. Ayca, però, non sembrerà disposta ad arrendersi al primo ostacolo.