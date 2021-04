Prosegue l'appuntamento in prima visione con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno che vede protagonista Can Yaman. Le anticipazioni riguardanti le puntate finali che andranno in onda tra qualche settimana anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena nel rapporto tra Can e Sanem che verrà messo di nuovo a dura prova. I due, infatti, dovranno fare i conti con una serie di incidenti che in qualche modo causeranno un allontanamento che potrebbe causare anche una frattura definitiva.

Anticipazioni turche sul finale di DayDreamer: Sanem decide di chiudere con Can

Nel dettaglio, tutto partirà nel momento in cui Can e Sanem saranno protagonista di un drammatico incidente in moto che farà perdere la memoria al giovane Divit.

Al suo risveglio dal coma, il fotografo non ricorderà più niente della sua precedente storia d'amore con la Aydin.

La ragazza, in un primo momento, resterà al fianco del suo fidanzato e proverà in tutti i modi a fargli tornare la memoria poi però quando si renderà conto che la sua è una "partita persa", deciderà di gettare la spugna. Le trame turche di DayDreamer rivelano che Aydin deciderà di lasciare la Fikra e tornerà a lavorare nella bottega dei suoi genitori.

L'ormai ex fidanzata di Can si improvviserà "venditrice ambulante" e inizierà a fare delle consegne a domicilio in sella al suo scooter. Un giorno, però, Sanem sarà vittima di un incidente che le causerà una rovinosa caduta.

Sanem fa un incidente e Divit la soccorre

Durante una consegna, Sanem perderà il controllo del suo scooter: non si accorgerà della presenza di un marciapiede per strada e finirà per abbattersi contro, cadendo per terra.

Il destino vorrà che, in quel preciso momento, si troverà a passare da quelle parti proprio Can che subito si precipiterà da Sanem per capire cosa sia successo.

Le anticipazioni turche sul finale di DayDreamer, però, rivelano che la reazione della ragazza non sarà delle migliori.

Sanem, infatti, farà finta di non conoscerlo sottolineando il fatto che potrebbe aver perso la memoria dopo la sua rovinosa caduta. Tale situazione finirà per creare allarmismo tra la gente che si avvicinerà alla ragazza: i presenti inviteranno il giovane Divit a lasciare in pace Sanem e quindi ad andare via.

Can capisce di amare ancora Sanem: anticipazioni turche DayDreamer

Un duro colpo per Can, il quale però proprio in quel preciso momento prenderà consapevolezza del suo reale sentimento nei confronti della Aydin. Il fotografo capirà di essersi nuovamente innamorato di Sanem e di non voler rinunciare a lei.

Come se non bastasse, nel finale di sempre della serie turca, ci sarà anche un'altra donna che mostrerà un particolare interesse verso il fotografo. Trattasi di Aisha, la nipote dell'uomo che acquisterà il brevetto per la produzione delle creme di Sanem.