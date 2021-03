Le anticipazioni della famosa soap opera turca DayDreamer riservano molte novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 29 marzo al 2 aprile, Sanem sarà molto impegnata per la creazione del marchio delle creme e dello spot pubblicitario, che dovrà essere pronto quanto prima. Aydin dovrà scegliere qualcuno che possa interpretare al meglio il ruolo di Cleopatra e deciderà di concedere il posto a Deren, la quale accetterà immediatamente l'offerta. In seguito Mihriban sarà alquanto gelosa di Huma e sarà convinta che Aziz provi ancora una forte attrazione per la madre di Can.

Emre e Leyla, invece, attraverseranno una crisi di coppia, inoltre l'uomo non sarà affatto contento del suo nuovo lavoro. Nel frattempo Sanem sarà disperata e alla ricerca dei suoi gioielli, ma Divit la controllerà di nascosto.

DayDreamer: Sanem sceglie Deren per interpretare Cleopatra

Nelle prossime puntate di DayDreamer, Can avrà in mente una bella sorpresa per Sanem: l'uomo attenderà che la sua amata si addormenti per prendere la sua collana e il suo anello. Quando Sanem si sveglierà, si accorgerà subito di non avere più i suoi gioielli e non la prenderà affatto bene. La donna sarà talmente turbata, da rovinare il morale a tutta la squadra che sta lavorando con lei alla creazione del marchio delle creme. In seguito Sanem sceglierà Deren come protagonista dello spot pubblicitario, la donna dovrà interpretare il ruolo di Cleopatra.

Deren non vorrà andare contro il volere di Sanem, soprattutto per farla stare tranquilla, così accetterà entusiasta l'offerta di Aydin. Quest'ultima avrà un comportamento molto strano, tanto che ricomincerà a parlare con gli animali.

Mihriban gelosa di Huma

Mevkibe e Huma apprezzeranno molto le creme prodotte da Sanem, tanto da volerle provare per curare al meglio il loro aspetto estetico.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nel frattempo Emre non sarà tanto soddisfatto del suo nuovo lavoro presso l'autosalone e dovrà fare i conti con le tante ansie di Leyla riguardo al futuro. Sanem, invece, sarà alla disperata ricerca del suo anello e della sua collana e sarà ancora totalmente ignara del fatto che i suoi gioielli li abbia presi Can. Più tardi Yigit si recherà alla tenuta e spiegherà a Sanem di trovarsi lì per il suo amico Bulut e non per fare visita a lei.

Intanto, Aziz e Mihriban andranno a fare shopping e incontreranno Mevkibe e Huma. L'incontro improvviso scatenerà la gelosia di Mihriban: la donna sarà convinta che Aziz sia ancora attratto da Huma, così gli farà una grossa scenata.

Emre e Leyla in crisi

Emre e Leyla dovranno affrontare una piccola crisi, sia per il lavoro, che per la decisione di avere un bambino. Infine, Deren sarà la responsabile per le riprese dello spot delle creme prodotte da Sanem, così consiglierà alla scrittrice e a Can di recarsi insieme in città, per scegliere i costumi di scena.