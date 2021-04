Negli episodi della soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset da lunedì 3 a venerdì 7 maggio, Sanem Aydin continuerà a fare il possibile per far riaffiorare nella mente di Can Divit i ricordi dei suoi ultimi due anni di vita. Purtroppo i tentativi della scrittrice almeno per il momento non serviranno, poiché il fotografo dopo aver passato dell’altro tempo in sua compagnia dirà al padre Aziz di non amarla.

Fortunatamente come al solito la scrittrice dimostrerà di essere una donna molto coraggiosa, visto che sarà decisa a non mollare la presa per raggiungere il suo obiettivo di fargli tornare la memoria.

DayDreamer, trame al 7 maggio: Sanem ascolta di nascosto una conversazione tra Can e Aziz

Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 3 al 7 maggio, dicono che proprio quando Can sembrerà riconoscere l’inconfondibile profumo di Sanem verranno interrotti dall’arrivo improvviso di Emre e Leyla. A questo punto il fotografo si confiderà con il padre Aziz dicendogli di non provare alcun sentimento nei confronti di Samen: quest’ultima dopo aver ascoltato di nascosto le parole pronunciate dal suo amato non si arrenderà, visto che sarà ancora più determinata a fargli tornare la memoria.

Allo stesso tempo a causa dell’assenza di Sanem e Can dalla Fikri Harika il lavoro con Asim rischierà di saltare: a risolvere la situazione ci penserà Leyla anche se in modo temporaneo, riuscendo a farsi venire in mente una geniale idea.

In particolare quest’ultima dovrà trovare un regista chiamato Arthur Capello, in realtà inesistente.

Ceycey si trasferisce da Nihat e Mevkibe, Ayca scatena la gelosia di Sanem

Successivamente Ceycey dopo essersi fatto cacciare di casa dall'amico e collega Muzaffer si stabilirà da Nihat e Mevkive, invece Can in agenzia annuncerà la promozione di Leyla come responsabile commerciale.

A questo punto il fotografo e Sanem si recheranno insieme a una riunione importante con il signor Nasim: durante il viaggio in automobile la scrittrice e Can ancora una volta discuteranno per delle opinioni divergenti sulla strada da percorrere per evitare il traffico. Sanem, per non arrivare in ritardo, avrà un’idea geniale e riuscirà ad arrivare all’appuntamento prima del suo fidanzato: purtroppo la fanciulla non sarà in grado di convincere Nasim a lavorare con Arthur Capello.

Sanem a Can abbastanza delusi per il rifiuto di Nasim faranno ritorno alla Fikri Harika e con la complicità dei loro collaboratori si metteranno alla ricerca di un attore poco conosciuto che possa vestire i panni di Arthur. La talentuosa scrittrice riuscirà in pochissimo tempo a rintracciare un certo Hayati Tokmak, un attore di teatro che avrà tutte le caratteristiche dell’uomo descritto da Leyla. A questo punto Can, Sanem, Muzaffer e Deren faranno la conoscenza di Ayca, la figlia del signor Asim, che farà sapere subito di amare viaggiare, la natura e lo sport: la new entry sin da subito scatenerà la gelosia della scrittrice.