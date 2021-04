Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer, la Serie TV con l'attore turco Can Yaman al centro del gossip per la sua storia d'amore con la giornalista sportiva Diletta Leotta. Gli spoiler della nuova puntata che sarà in onda l'8 aprile in prima visione su Canale 5 raccontano che Yigit organizzerà un nuovo piano per distruggere Sanem Aydin (Demet Ozdemir). L'uomo, infatti, convincerà Adra a sporgere denuncia contro la scrittrice per una reazione allergica dovuta all'impiego delle sue creme.

DayDreamer - Le ali del sogno, puntata 8 aprile: Yigit pronto a distruggere Sanem

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti la nuova puntata trasmessa giovedì 8 aprile dalle ore 16:40 dopo il daytime di Amici 20 annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, Yigit (Utku Ates) dimostrerà di non aver perso la speranza di distruggere Sanem, nonostante Can sia riuscito a ottenere il brevetto che consente alla scrittrice di vendere le sue creme biologiche. A tal proposito, Cemal sembrerà indeciso se seguire o meno la strategia dell'editore. Purtroppo quest'ultimo riuscirà a convincere il marito di Ceren promettendogli la vendita esclusiva dei prodotti di bellezza della scrittrice.

Per questo motivo, i due uomini si incontreranno di nascosto, tanto da raggiungere il paese insieme in auto.

L'editore convince Adra a denunciare la scrittrice

Nel corso della puntata della serie tv trasmessa l'8 aprile su Canale 5, Yigit e Cemal si imbatteranno in un uomo misterioso. L'editore approfitterà del forte eritema comparso sul corpo di Adra, un giovane contadino locale, per organizzare un piano malvagio ai danni di Sanem in quanto la vuole distruggere in tutti i modi.

Il fratello di Polen, infatti, cercherà di convincere il nuovo arrivato a sporgere denuncia ai danni della scrittrice, rea di avergli provocato la vistosa irruzione cutanea sulla parte alta del colpo. All'inizio, Adra apparirà scettico, se poi non accettasse in cambio di una cospicua somma di denaro.

Nel frattempo alla Fikri Harika arriverà un'allettante proposta di lavoro.

Il Club della Vela proporrà all'agenzia pubblicitaria di lavorare per loro, sebbene prima debbano rispondere a un sondaggio.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata del 7 aprile di DayDreamer, Mevkibe decide di lasciare Istanbul per accudire suo padre vittima di una brutta caduta. Una partenza che ha colpito suo marito Nihat, il quale ha iniziato ad abbuffarsi di dolciumi, tanto da finire ricoverato in ospedale in seguito ai suoi problemi di salute.

La serie tv "Erkenci Kus" è trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5 e in diretta streaming su "Mediaset Play".