Lo sceneggiato di origini turche DayDreamer - le ali del sogno nonostante si sta avvicinando alla conclusione continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Nel corso delle prossime puntate italiane, Sanem Aydin (Demet Özdemir) proprio quando sarà in procinto di abbandonare Istanbul per dare una svolta alla sua vita desisterà dal suo proposito per merito dell’intervento di Can Divit (Can Yaman).

Dalle anticipazioni si evince che il fotografo convincerà la talentuosa scrittrice a restare in città, dopo averle detto di essersi reso conto di amarla e di non poter vivere senza di lei nonostante l’amnesia.

DayDreamer, spoiler: Sanem decisa a lasciare Istanbul

Gli spoiler riguardanti gli episodi che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che Sanem prenderà una drastica decisione dopo aver riaperto la Fikri Harika con i soldi ricavati dalla vendita del brevetto delle sue creme. In particolare la scrittrice, convinta che Can non riuscirà mai a recuperare la memoria persa a causa di un terribile incidente stradale, crederà che sia più affettuoso nei suoi confronti soltanto per aver letto il romanzo in cui lei ha raccontato la loro storia d’amore fatta di alti e bassi.

Sanem in preda allo sconforto totale sarà intenzionata ad andarsene via da Istanbul, per intraprendere un viaggio nel mondo.

Can dichiara il suo amore a Sanem, Emre crede che suo fratello stia recuperando la memoria

Can non appena verrà a conoscenza dell’imminente partenza della sua amata non perderà tempo per presentarsi alla stazione il giorno successivo, precisamente quando la vedrà salire su un taxi. Il fotografo spiazzerà Sanem dicendole di essersi innamorato nuovamente di lei, pur non avendo alcun ricordo degli ultimi due anni di vita.

La scrittrice e il primogenito di Aziz all’improvviso si scambieranno un bacio appassionato: per merito di questo riavvicinamento la fanciulla accetterà di dare una possibilità alla sua relazione sentimentale con il fotografo. Sanem infatti, dopo la dichiarazione inaspettata di Can, rinuncerà a lasciare la Turchia e metterà al corrente i propri genitori Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez) del suo ritorno con il fotografo.

In seguito Emre (Birand Tunca) consiglierà al fratello di farsi visitare da un medico per capire se il suo passato sia sul punto di riaffiorare. Nello specifico il marito di Leyla sospetterà di un miglioramento, nell’istante in cui Can durante una loro conversazione parlerà della malattia ai polmoni di cui ha sofferto il loro padre Aziz (Ahmet Somers) prima di trasferirsi all’estero per farsi curare.