Continueranno a esserci momenti belli e brutti nelle puntate finali della soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno. Dalle anticipazioni si evince che Sanem Aydin (Demet Özdemir) dopo essersi licenziata dalla Fikri Harika sarà decisa ad allontanarsi in modo definitivo da Can Divit (Can Yaman). La talentuosa scrittrice dirà ai propri genitori di voler intraprendere un viaggio nelle coste del mar Egeo, ovviamente in solitaria.

DayDreamer, trame: Sanem smette di lavorare alla Fikri Harika

Nel corso degli episodi che i telespettatori italiani avranno modo di seguire su Canale 5 tra qualche settimana, Can dopo essere tornato insieme a Sanem perderà la memoria a causa di un incidente stradale.

La scrittrice inizialmente farà il possibile per far tornare al suo amato i ricordi della loro storia d’amore: per riuscire nel suo intento la fanciulla arriverà ad acquistare il vecchio palazzo della Fikri Harika, con la speranza di far riaffiorare nella mente del fotografo i momenti vissuti con lei anche nella nota agenzia pubblicitaria.

Ogni tentativo di Sanem purtroppo sarà perso, una situazione che porterà la stessa a decidere di non lavorare più nella nota agenzia. Inoltre la sorella di Leyla quando vedrà Can più amorevole nei suoi confronti soltanto dopo aver letto il romanzo che parla della loro relazione, convinta che si senta in colpa, oltre a tornare a vivere con i propri genitori li aiuterà nella bottega di famiglia.

Il piano di CeyCey e Muzaffer fallisce, Sanem dice ai suoi genitori di voler partire

A questo punto CeyCey e Muzzaffer faranno il possibile per far incontrare Can e Sanem. Quest’ultima intanto cadrà dallo scooter quando sarà in procinto di effettuare l’ennesima consegna a domicilio: a causa dell’imprevisto la fanciulla non potrà prendere parte al party organizzato da Aisha per festeggiare la collaborazione tra il nuovo proprietario delle sue creme e la Fikri Harika.

CeyCey e Muzaffer non resteranno fermi a guardare, quando capiranno che la new entry è interessata a Can: i due strambi amici effettueranno delle ordinazioni al signor Nihat per far in modo che Sanem si presenti alla festa.

Il piano di Muzaffer e CeyCey non andrà per niente nel verso giusto, poiché la sorella di Leyla dopo non essere riuscita a chiarire con Can prenderà una drastica decisione.

Sanem non appena tornerà a casa dirà ai suoi genitori di voler lasciare Istanbul per un po’: in tale circostanza la giovane manifesterà l’intenzione di voler andare sulle coste del mar Egeo il giorno seguente. Mevkibe e Nihat nonostante saranno abbastanza dispiaciuti, non potranno fare altro che accettare la scelta della loro secondogenita.