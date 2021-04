Grossi problemi sono in arrivo per i due protagonisti Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) nei prossimi appuntamenti della soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno.

Nel corso della puntata in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 26 aprile 2021, il fotografo dopo essere uscito dal coma - a seguito di un incidente automobilistico - farà i conti con un vero dramma, poiché la sua mente rimuoverà gli ultimi due anni di vita: a causa di ciò, quindi, Can si dimenticherà anche della sua fidanzata.

Mentre il fotografo si sentirà confuso e amareggiato poiché il suo ultimo ricordo risalirà alla festa dei quarant’anni della sua agenziaia pubblicitaria Fikri Harika, la talentuosa scrittrice Sanem cercherà di farlo ritornare alle sue vecchie abitudini senza riuscirci.

DayDreamer, anticipazioni del 26 aprile: Can si rende conto di aver perso la memoria

Gli spoiler dell’episodio che verrà tramesso su Canale 5 lunedì 26 aprile 2021 sempre a partire dalle ore 16:35 sino alle 17:10 circa, annunciano che le conseguenze del terribile incidente automobilistico avuto da Can e Sanem saranno abbastanza serie. Il fotografo, dopo un mese intero trascorso in ospedale, riprenderà conoscenza e sarà disperato, poiché tenterà il possibile per riuscire a ricordarsi dei suoi ultimi due anni di vita, che purtroppo sembreranno essere smarriti per sempre. Ad aiutare Can ci penseranno tutte le persone a lui vicine, soprattutto Sanem.

La talentuosa scrittrice, anche se avrà il cuore spezzato, quindi non mollerà la presa dopo essere rimasta al capezzale del proprio amato con la speranza del suo risveglio dal coma e che troverà il coraggio per cercare di far riaffiorare nella mente dello stesso qualche momento vissuto al suo fianco.

Deren si comporta con Sanem come ai vecchi tempi, ma i tentativi della scrittrice non funzionano

Per riuscire nel suo intento, Sanem tornerà a indossare i vestiti che portava nei primi tempi della sua conoscenza con Can e obbligherà l’ex direttrice creativa Deren (Tuğçe Kumral) a comportarsi male con lei come faceva all’inizio: purtroppo ogni tentativo risulterà vano.

La situazione quindi sarà più complicata del previsto e Sanem non saprà più cosa inventarsi per far tornare la memoria al suo fidanzato, il quale intanto continuerà a considerarla come una perfetta sconosciuta a causa della sua amnesia.