Arrivano le anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata in un lussuoso hotel a 5 stelle situato a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 26 aprile al 2 maggio 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui tentativi fatti da Christoph per spingere Ariane a confessare la sua colpevolezza nell'attentato in hotel, sulla nuova amicizia di Lucy, sul trasloco di Cornelia dai Sonnbichler e sul lavoro che Rosalie offrirà ad Amelie.

Selina e Christoph si avvicinano

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Selina e Christoph andranno insieme ad un evento benefico in cui finiranno per avvicinarsi così tanto da condividere anche alcuni momenti d'intimità. Sul più bello però verranno interrotti da Ariane che rovinerà definitivamente l'atmosfera. Nonostante ciò, Christoph deciderà di raccontare a Selina tutti i particolari del suo accordo con Ariane in modo da farla sentire più partecipe della sua vita. Più tardi, il Saalfeld contatterà il losco Schulz per procurarsi un siero della verità per spingere Ariane a raccontargli la verità sull'attentato al Furstenhof. Procuratosi il siero, Christoph chiederà aiuto a Tim per somministrarlo alla sua rivale.

Poco dopo, approfitteranno di una distrazione di Ariane per iniettargli il siero. Sotto l'effetto di quest'ultimo, la donna inizierà ad avere delle visioni in cui crederà di vedere Karl. Sarà proprio in quel momento che Selina farà irruzione nella stanza, rovinando i piano di Christoph.

Lucy sente la mancanza di Romy

Dopo aver scoperto i crimini commessi da Steffen, Franzi gli offrirà dei soldi per acquistare la sua parte della Spatzl.

Il giovane declinerà inizialmente l'offerta per poi stupire la sua ex accettandola all'improvviso dopo aver parlato con Tim. Dopo aver fatto una figura imbarazzante in camera dello scrittore Joell, Lucy fuggirà dalla stanza. Più tardi, il giovane la stupirà chiedendole un favore per aiutarlo a superare il blocco dello scrittore.

Per questa ragione, Lucy lo raggiungerà nella sua stanza del Furstenhof e gli racconterà di sentire molto la mancanza di Romy. Scosso dal racconto della sua giovane amica, Joell le proporrà di mettere in piedi una seduta spiritica che alla fine però si rivelerà un buco nell'acqua.

Cornelia si trasferisce dai Sonnbichler

Michael accuserà Rosalie di frodare i suoi clienti, vendendo loro torte surgelate come se fossero torte fresche fatte a mano. Cornelia soffrirà moltissimo quando si renderà conto che Robert non ricambia i suoi sentimenti. La sfortuna della donna peggiorerà notevolmente quando il suo appartamento verrà infestato da funghi che la costringeranno a cercare una stanza dai Sonnbichler grazie all'aiuto di Vanessa.

Rosalie si renderà conto che Amelie è una brava pasticcera e le chiederà di cucinare delle torte per lei. La giovane accetterà per poi accorgersi che il suo lavoro nelle stalle non le lascia abbastanza tempo da dedicare alla pasticceria. Christoph seguirà Ariane nella speranza di scoprire dove abbia sepolto il corpo di Karl. ma la presenza inaspettata di Franzi glielo impedirà.