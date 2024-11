Nelle prossime puntate di Endless love, Emir sarà la principale causa della perdita del bambino di Zeynep, anche se non vorrà ammetterlo e, pur di evitare la verità, darà la colpa a Kemal. Se quest'ultimo non gli avesse rovinato la vita portandogli via Nihan, probabilmente suo figlio Poyraz non sarebbe morto.

Zeynep perde il suo bambino

Zeynep perderà il suo bambino a causa della malvagità di Emir. Intenzionato a eliminare Kemal il giorno del suo matrimonio, lo dirà esplicitamente a Zeynep, che farà di tutto per bloccarlo, rischiando anche di perdere la propria vita.

Mentre sarà intenta a seguirlo, un'automobile la investirà, colpendola violentemente sull'addome.

La sua vita e quella del bambino saranno in pericolo e i medici faranno di tutto per salvare entrambi, ma purtroppo per Poyraz, il bambino che porta in grembo, non ci sarà nulla da fare. Emir non reagirà bene alla notizia, anche perché considerava quel bambino la sua unica ragione di vita. Ormai non ha più nessuno: Galip è in carcere, Asu è in un centro psichiatrico e Müjgan gli rema sempre conto.

Emir dà la colpa di tutto a Kemal

Emir, però, non si renderà conto di essere, in qualche modo, la causa della morte del suo bambino. Se non avesse minacciato di uccidere Kemal, Zeynep non l'avrebbe seguito in mezzo alla strada e, probabilmente, nulla di tutto ciò sarebbe successo.

Tuttavia, come suo solito, dovrà trovare un capro espiatorio e la scelta ricadrà "stranamente" su Kemal. Se lui non gli avesse rovinato la vita portandogli via Nihan, non avrebbe mai avuto la "necessità" di ucciderlo.

Emir se la prende con un infermiere innocente

"È colpa tua, se mio figlio è morto è solo colpa tua", inizierà a urlare a Emir nell'andito dell'ospedale in cui si trova ricoverata Zeynep.

A un certo punto, inizierà anche ad avere le allucinazioni. Crederà di avere davanti a sé Kemal, mentre gli fa un sorriso sornione. Emir inizierà a strozzare quel Kemal che immagina davanti a sé, urlando: "Adesso sì che devi iniziare a temermi, mi hai portato via mio figlio, Poyraz è morto a causa tua".

"Signore, che cosa sta facendo?

", si sentirà in lontananza. È un'infermiera che inviterà Emir a lasciare il collo del suo collega. Perché Emir, nella sua allucinazione, ha visualizzato la faccia di Kemal in quella di un povero infermiere, che si ritroverà, senza colpe, davanti a lui e con la faccia paonazza.

"Ma è pazzo?", l'infermiera dirà a Emir, dopo aver liberato il collega, mentre Emir penserà già a cosa fare. Prenderà il telefono, chiamerà il suo complice e gli chiederà di non uccidere Kemal durante il matrimonio: "Lascia che siano un po' felici, se ne renderanno conto quando gli porterò via la felicità".