Grandi colpi di scena accadranno in DayDreamer - Le ali del sogno, nel corso delle nuove puntate che saranno in onda dal 19 al 23 aprile sui teleschermi di Canale 5. Le trame della Serie TV con Can Yaman e Demet Özdemir rivelano che Can Divit e Sanem Aydin decideranno di partire per le Isole Galápagos, ma un drammatico colpo di scena rovinerà i loro piani.

DayDreamer - Le ali del sogno, puntate 19-23 aprile: Can e Sanem pronti a partire per le Galápagos

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti le puntate in onda da lunedì 19 a venerdì 23 aprile dalle ore 16:40, dopo il daytime di Amici 20, raccontano che Can e Sanem si rilasseranno sulla barca al termine di un'impegnativa giornata di lavoro.

In questo frangente il fotografo proporrà alla scrittrice di partire in barca per fare in due anni un giro per il mondo, raggiungere le Isole Galápagos e poi tornare in Turchia per formare una famiglia. La minore delle Aydin accetterà la proposta con grande entusiasmo.

In seguito la coppia deciderà d'informare i genitori di lei della loro decisione di partire. Tuttavia, Nihat e Mevkibe non appariranno contenti, in quanto temeranno che la loro figlia possa soffrire di nuovo. Nonostante questo, Sanem penserà di partire ugualmente, tanto da chiedere a Can alcuni rudimenti della navigazione prima della loro partenza. Alla fine l'uomo si offrirà di aiutarla a imparare i termini nautici, vincendo un iniziale scetticismo.

Il fotografo vittima di un drammatico incidente stradale

Nelle puntate dal 19 al 23 aprile della serie tv con protagonista Can Yaman, tutti gli amici della Fikri Harika organizzeranno una festa per festeggiare la partenza di Can e Sanem. Gli unici assenti saranno i genitori della scrittrice, tanto che la ragazza apparirà molto malinconica.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il giorno seguente il fotografo deciderà di accompagnare la fidanzata a salutare Nihat e Mevkibe, dopo averla vista particolarmente abbattuta prima della partenza. Purtroppo i piani non andranno per il verso sperato, in quanto entrambi rimarranno coinvolti in un drammatico incidente stradale, che causerà a Can la perdita della memoria.

Per questo motivo la minore delle Aydin diventerà per lui una perfetta sconosciuta.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di DayDreamer - Le ali del sogno, Leyla ed Emre (Birand Tunca) si sono divisi tra preoccupazioni per la nuova attività musicale e quelle per la salute di Nihat, poco incline a seguire una dieta ferrea per contrastare il diabete. Can e Sanem, invece, sono tornati nuovamente insieme dopo essere riusciti a smascherare Yigit, che ha deciso di lasciare Istanbul.

DayDreamer va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 e in streaming è disponibile sulla piattaforma Mediaset Play.