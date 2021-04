La mamma di Pierpaolo Pretelli è finita nuovamente al centro di una polemica. In queste ore, tra le storie di Instagram la blogger Deianira Marzano ha spiegato che la signora Margherita segue tutte le fanpage dedicate ai "Gregorelli" ma non segue l'attuale compagna del figlio, Giulia Salemi.

L'episodio incriminato

Deniara Marzano è tornata a parlare della presunta battaglia in atto tra la famiglia Pretelli e Giulia Salemi. Scendendo nel dettaglio, la blogger campana ha postato due scatti: nel primo viene evidenziato il profilo social della modella italo-persiana mentre nel secondo c'è quello della mamma di Pierpaolo Pretelli.

Come riportato da Marzano, Giulia segue la signora Margherita. Tuttavia, a parti inverse non è avvenuta la stessa cosa. Deianira ha chiosato: "Salemi segue la suocera, ma lei no". Secondo la campana, la signora Margherita sarebbe una donna "medievale". Ma non è tutto, perché in un secondo scatto, Marzano ha mostrato le fanpage seguite dalla mamma di Pierpaolo Pretelli: "La signora Margherita in compenso segue tutte le pagine dei Gregorelli".

Insomma, Deianira Marzano sembra non comprendere come mai la famiglia dell'ex velino di Striscia la Notizia continua a non accettare la relazione intrapresa da Pierpaolo con Giulia Salemi.

Il precedente

La famiglia di Pierpaolo Pretelli sembra non avere accolto nel migliore dei modi la nuova relazione del 30enne pugliese.

Alla base dell'astio non ci sarebbe alcun motivo all'apparenza, anche perché i congiunti di Pierpaolo non hanno mai avuto modo di conoscere personalmente Giulia Salemi.

All'interno del Grande Fratello Vip, Pretelli si era avvicinato ad Elisabetta Gregoraci. Una volta compreso che tra i due non sarebbe mai nato nulla lontano dai riflettori, il gieffino si era allontanato.

In un secondo momento, Pierpaolo si era avvicinato alla modella italo-persiana. Da quel momento i "Prelemi" sono diventati una coppia affiatata, ma la famiglia Pretelli non sembra avere accettato questa cosa.

Pierpaolo: 'La mia famiglia non è entusiasta di Giulia'

In un recente intervista, l'ex velino di Striscia la Notizia aveva spiegato che - forse - i suoi genitori si sarebbero fatti influenzare dalle tante cattiverie scritte sul web su Salemi.

Pierpaolo senza giri di parole aveva affermato: "La mia famiglia non è molto entusiasta di questa relazione". Nonostante tutto, il diretto interessato aveva confidato di essere felice al fianco di Giulia. Il 30enne pugliese si era augurato che presto la sua famiglia accettasse la sua nuova storia d'amore.

Infine, aveva spiegato che fino a quel momento i suoi familiari non avevano neanche una videochiamata con l'attuale compagna.