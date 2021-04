Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con il reality show L'Isola dei Famosi 2021 condotto da Ilary Blasi. Giovedì 15 aprile andrà in onda una nuova puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena e che sarà caratterizzata dall'eliminazione di un altro dei concorrenti in gara quest'anno. Una delle novità di questa nuova puntata dell'Isola, però, riguarderà l'assenza della diretta: il reality, per la prima volta nella sua storia sarà trasmesso in differita.

La puntata de L'Isola dei famosi del 15 aprile sarà registrata

Nel dettaglio, come è stato confermato in queste ore sulla pagina ufficiale Instagram de L'Isola dei famosi, la puntata di giovedì 15 aprile non sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 5, così come è accaduto con gli appuntamenti che sono stati già trasmessi in queste settimane.

In queste settimane, sulle stesse spiagge dove si trovano i naufraghi di questa quindicesima edizione italiana, si trovano anche i concorrenti di "Supervivientes", l'edizione spagnola dell'Isola.

Per motivi logistici e di organizzazione, la puntata del giovedì del reality show condotto da Ilary Blasi sarà sempre trasmessa in differita. L'appuntamento verrà registrato nel pomeriggio per poi essere trasmesso, come di consueto, nel prime time di Canale 5 a partire dalle 21:40 circa.

Fariba a rischio eliminazione dall'Isola dei famosi: anticipazioni 15 aprile

Proprio per questa motivazione, anche il televoto eliminatorio della puntata di giovedì 15 aprile, sarà chiuso nel corso dell'appuntamento del daytime condotto da Massimiliano Rosolino alle 16:30 su Canale 5.

Trattasi di una novità assoluta per l'Isola, dato che mai prima d'ora, le puntate sono andate in onda in differita e quindi registrate rispetto all'effettivo orario di messa in onda in televisione.

Le anticipazioni su questa nuova puntata del reality show rivelano che ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva dal gioco.

I tre concorrenti a rischio questa settimana sono: Fariba, Valentina Persia e Roberto Ciufoli. Uno dei tre dovrà abbandonare definitivamente il cast dell'Isola e rinunciare così alla possibilità di accedere alla finalissima di questa quindicesima edizione.

Giulia Salemi in difesa di mamma Fariba all'Isola dei famosi

Tra i candidati a rischio, quindi, vi è anche la mamma di Giulia Salemi che, in queste ore, si sta dando da fare sui social per chiedere ai suoi fan di salvare Fariba e in questo modo evitare di vederla uscire dal reality show.

Basteranno gli appelli di Giulia a "scongiurare" il peggio per mamma Fariba? In attesa di scoprire il verdetto finale del televoto, nel corso della prossima puntata del 15 aprile non mancheranno le nuove prove coraggio che serviranno a proclamare il leader della settimana.