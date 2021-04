Continuano le storie legate al grande magazzino milanese negli anni Sessanta. Le anticipazioni delle nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa giovedì 15 aprile 2021 saranno alquanto sorprendenti. Armando avrà la prova che Irene è la responsabile del furto all'atelier: la signorina Cipriani nasconderà in magazzino un abito. In vista dell'evento che si terrà al Circolo, Federico scriverà il discorso che il commendatore dovrà esporre durante la cerimonia. Dante cercherà di metterci mano, con l'intenzione di non far risaltare la figura del dottor Conti.

Intanto Cosimo riceverà un cablogramma dagli Stati Uniti che non farà altro che alimentare il suo nervosismo, in merito al comportamento di Umberto Guarnieri.

Irene nasconde un abito in magazzino

Nel corso del centoventinovesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda giovedì 15 aprile 2021, al grande magazzino succederà qualcosa di molto strano. Irene nasconderà uno degli abiti destinato per l'evento in fiera. A quel punto il signor Ferraris avrà la certezza che le parole di Giuseppe saranno fondate: Irene è la responsabile della sparizione dei capi a marchio Paradiso. Armando non avrà la più pallida idea che il signor Amato gli starà raccontando solo sciocchezze, per uscire allo scoperto.

Nel frattempo Federico inizierà a scrivere il discorso che il padre Umberto dovrà leggere al ricevimento, che si terrà nel prestigioso locale milanese. Romagnoli proverà a modificare le parole dello scrittore, per fare in modo di oscurare la figura di Vittorio. Beatrice invece si accorgerà delle brutte intenzioni di Dante e farà in modo di mettere ancora più in evidenza il cognato, agli occhi dei partecipanti all'evento.

Il cuore di Dora batte per Nino

Le trame della puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmessa il 15/4, rivelano nel dettaglio che al Paradiso ci sarà fermento tra le Veneri che non faranno altro che ascoltare le parole Dora. La giovane commessa continuerà a pensare a Nino e come potrebbe essere il suo futuro affianco a lui.

Le colleghe però cercheranno di farle cambiare idea. Dopo aver scoperto che il ragazzo è un seminarista, lrene, Stefania e Maria cercheranno di convincerla ad allontanarlo. La signorina Vianello però non avrà intenzione di farsi scappare il ragazzo. Nel frattempo a Villa Guarnieri, Cosimo riceverà un messaggio dall'America. Dopo aver letto le parole del cablogramma, il marito di Gabriella non farà altro che ripensare alle parole del padre e ai sospetti legati ad Umberto Guarnieri. A quel punto la giovane stilista e Ludovica inizieranno seriamente a preoccuparsi per lo stato mentale del figlio di Arturo.