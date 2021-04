A poche ore dallo sfogo sui social, dove Leotta si lamentava di essere stanca per essere sempre al centro di un Gossip spazzatura che la ritrae come una mangiauomini, il settimanale Oggi ha pubblicato due giorni fa in esclusiva, l’immagine del bacio tra la conduttrice di Dazn e il vice-presidente della Roma, confermando un flirt a dicembre 2020 che va oltre l’indiscrezione di cui si era tanto parlato.

Dalle accuse allo scoop: la relazione con Ryan Friedkin confermata da una foto rubata

Mentre Diletta Leotta si difende da illazioni di gossip che comprometterebbero la sua privacy e la famiglia tenta di difendere con forza la relazione della donna con l'attore Can Yaman, un eclatante scoop smentisce le dichiarazioni di Diletta che stanca punta il dito su riviste scandalistiche che le attribuiscono flirt e relazioni anche con semplici colleghi o addirittura amici.

La foto, pubblicata dal settimanale Oggi sarebbe uno scatto che risalirebbe allo scorso 20 dicembre e che ritrae un bacio tra Diletta Leotta ed il rampollo di casa Friedkin in un albergo di Roma, che fa ben credere che non siano semplici amici e che fa ipotizzare che la relazione sia tutt’ora in corso.

Insomma, la conduttrice di Dazn sembra abbia voltato pagina e non sembra l’abbia fatto con l’attore turco Can Yaman, suo promesso sposo.

Diletta Leotta si scaglia contro le riviste di gossip: 'Mi sono stufata. Non sono una mangiauomini'

Diletta Leotta, tolte le vesti della conduttrice più amata dello sport italiano nonché conduttrice radiofonica italiana, sbotta e scoppia, e parla senza peli sulla lingua contro dei mass media dove alla "buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura".

Diletta sembrerebbe sentire il peso gravoso di un gossip sfrenato che non la rende libera nei suoi movimenti perché continuamente pedinata e paparazzata da fotografi sotto casa e in scooter, da droni che seguono ogni suo spostamento e che la buttano quotidianamente su giornali con false notizie e soprattutto come una donna incapace di amare.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il volto del calcio italiano, passa alla difesa e reclama il diritto di libertà delle donne di vestirsi come si vuole e chiede lo stesso trattamento riservato agli uomini che non scatenano notizia come le "donne dello spettacolo" e soprattutto non sono così strumentalizzate nel mondo del gossip che la vede oggi, come successe a Belen in passato, come vittima acchiappa-click sui giornali.

Can Yaman sfugge al gossip rifugiandosi nella solidarietà

All’ondata di gossip che sta travolgendo la sua vita privata, Can Yaman ha deciso di rispondere senza creare polemica o fare parole ma bensì con un grande gesto di solidarietà.

L’attore infatti è da sempre impegnato in attività filantropiche che riguardano soprattutto i bambini e mentre il mondo parlava della fine della sua love story con Diletta Leotta, proprio quando si parlava di matrimonio, lui, sparito da un po' dai social, era a far visita al reparto Oncologico Pediatrico dell’Umberto I di Roma.