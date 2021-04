Diletta Leotta è sicuramente uno dei personaggi più influenti del momento. La conduttrice sportiva è al centro dell'attenzione per la sua storia d'amore con Can Yaman, che sta tenendo banco su tutte le riviste di cronaca rosa ma in queste ore sta facendo palare anche per il suo sfogo pubblicato su Instagram, che non è passato affatto inosservato. La conduttrice, infatti, ha deciso di schierarsi a favore di Aurora Ramazzotti, la quale qualche giorno fa su Instagram ha denunciato il fenomeno del "cat-calling", ossia gli apprezzamenti non graditi ricevuti per strada da uomini che non conosce.

La denuncia di Aurora Ramazzotti e il supporto di Diletta Leotta

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, nei giorni scorsi ha denunciato sul suo profilo social, la disavventura che aveva vissuto in prima persona, vittima dei commenti poco eleganti da parte di uomini che per strada le hanno rivolto apprezzamenti spinti, pur non conoscendola.

Successivamente, Aurora ha dovuto fare i conti anche con una serie di commenti poco carini da parte di donne che sui social l'hanno criticata, dicendole che non "meritava" quei fischi che le sono stati rivolti per strada, perché non è tanto bella dal punto di vista estetico.

"In tante non hanno la forza di reagire a quella che è considerata una prassi normale" ha sbottato la figlia di Eros e Michelle sui social e in queste ore anche Leotta ha voluto schierarsi a favore di Aurora.

'Mai abbassare la guardia' scrive Diletta Leotta sui social

Con un messaggio pubblicato tra le stories del suo profilo ufficiale Instagram, Diletta ha ammesso di essere pienamente d'accordo con Aurora e il messaggio che ha lanciato in queste ore sul web.

"Mai abbassare la guardia e lasciar passare inosservati fischi e commenti sessisti" si è sfogata la Leotta sui social, postando una foto in cui la si vede mentre fa il gesto del silenzio con il dito.

Insomma una presa di posizione dura e decisa quella della fidanzata di Can Yaman, la quale in passato è stata protagonista di cori poco edificanti durante alcune partite di calcio che ha seguito come conduttrice della piattaforma Dazn.

Si parla già di nozze e cicogna per la coppia Can-Diletta

Intanto Diletta continua ad essere al centro dell'attenzione anche per la sua chiacchieratissima love story con Can Yaman.

L'amore tra i due sembra procedere nel migliore dei modi, al punto che si ipotizza un possibile matrimonio in arrivo.

Un'amica della Leotta, in una recente intervista, ha addirittura svelato che per i due potrebbe essere in arrivo la cicogna. Un piccolo Yaman allieterà le vite della coppia del momento? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.