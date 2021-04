Dopo il grande successo di ascolti di DayDreamer - Le ali del sogno, con protagonista Can Yaman, Mediaset continua a puntare sui prodotti turchi. Terminate le avventure della coppia Can-Sanem, arriverà su Canale 5 una nuova favola d'amore pronta a far sognare gli spettatori. Stando a quanto apprende da fonte diretta in anteprima Blasting News, in casa Mediaset hanno acquistato i diritti per la messa in onda di Sen Cal Kapimi conosciuta anche come "You Knock on my door" o "Bussa alla mia porta" in italiano.

Il pubblico turco ha apprezzato molto questo prodotto che ha registrato dei risultati d'ascolto eccezionali e che adesso si appresta a conquistare anche gli spettatori italiani.

Sen Cal Kapimi, la nuova serie turca in onda al posto di DayDreamer

Nel dettaglio, le prime anticipazioni riguardanti la programmazione di Sen Cal Kapimi rivelano che la serie dovrebbe debuttare il prossimo giugno su Canale 5, al posto di Uomini e donne, proprio come era successo lo scorso anno con DayDreamer.

La serie turca è composta complessivamente da 39 episodi della durata di oltre 2 ore che saranno riadattati in episodi della durata di 40 minuti circa per il daytime estivo della rete ammiraglia.

In questo modo, Sen Cal Kapimi riuscirà a coprire la programmazione di tutto il periodo estivo Mediaset e, al tempo stesso, "avanzeranno" puntate anche per la stagione autunnale, quando Uomini e donne tornerà in onda nel suo consueto slot orario delle 14:45.

Le anticipazioni sulla trama di Sen Cal Kapimi - Bussa alla mia porta

A quel punto Bussa alla mia porta (questo dovrebbe essere il titolo adattato per l'Italia) prenderà il posto che un tempo è stato de Il Segreto e che oggi è occupato dal daytime di Amici, Isola dei famosi e DayDreamer con Can Yaman.

I protagonisti di questa nuova serie turca che ha conquistato il pubblico turco ed internazionale proprio grazie all'alchimia travolgente tra i due protagonisti, sono: Eda (interpretata dall'attrice Hande Ercel), una ragazza che ama studiare e vive con sua zia.

Eda nasconde un passato doloroso, dato che non sa nulla dei suoi veri genitori.

Un giorno la ragazza scoprirà che non può più frequentare l'ultimo anno di università perché le è stata tolta la borsa di studio internazionale con la quale fino a questo momento si era pagata gli studi.

Eda e Serkan, la nuova coppia dell'estate di Canale 5

Dopo le prime indagini, la ragazza scoprirà che ad aver attuato questo taglio è l'azienda di Serkan Bolat (interpretato da Kerem Bursin), il quale però dice di non essere a conoscenza dell'accaduto.

Sta di fatto che, in occasione di una conferenza, Eda deciderà di affrontare Serkan e lo accuserà di aver tagliato i fondi agli studenti. Dopo una serie di vicende, l'uomo si scuserà e si offrirà di restituirle la borsa di studio se in cambio fingerà di essere la sua fidanzata per due mesi.

Lei in un primo momento rifiuterà, poi però tornerà sui suoi passi e finirà per accettare. In questo modo tra Eda e Serkan nascerà una vera storia d'amore travolgente.

Anche Bay Yanlis con Can Yaman approderà su Canale 5

Sono questi gli ingredienti salienti di Sen Cal Kapimi, questo nuovo prodotto che ha tutte le carte in tavola per bissare il successo di ascolti già ottenuto da DayDreamer nella passata stagione televisiva.

Questo, però, non sarà l'unica nuova serie turca che verrà importata su Canale 5 nel corso dei prossimi mesi. Mediaset, infatti, ha già acquistato anche i diritti per la messa in onda di Bay Yanlis, alias Mr Wrong con protagonista Can Yaman.

In questo caso, però, non si esclude che la serie possa andare ad occupare la prima serata della rete ammiraglia, dato che le puntate previste solo soltanto 14, della durata di 2 ore.

E poi ancora, dalla Spagna, Mediaset ha deciso di acquistare i diritti per la messa in onda di Gran Hotel, una storica serie che negli anni ha appassionato milioni di spettatori e che a breve dovrebbe arrivare anche su Canale 5.