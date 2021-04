Continuano le appassionanti storie all'interno della soap italiana de Il Paradiso delle Signore. Le nuove puntate che andranno in onda da lunedì 26 a venerdì 30 aprile 2021 saranno alquanto sorprendenti. I coniugi Conti non riusciranno a tornare insieme e Dante approfitterà del loro periodo di crisi per riconquistare la sua amante. Rocco ed Irene intanto non riusciranno a stare insieme, tuttavia la signorina Cipriani approfitterà dell'arrivo di Alfredo Perico per scaricare il magazziniere. Il meccanico si innamorerà di Maria e a quel punto Rocco inizierà ad ingelosirsi.

Marta e Vittorio in crisi

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 26 al 30 aprile 2021, rivelano nel dettaglio che Marta e Vittorio continueranno a porsi delle domande circa la loro crisi matrimoniale. Nonostante il dottor Conti proverà a convincere la moglie a lasciarsi i tradimenti alle spalle e ricominciare, la giovane fotografa non sarà pronta a tornare insieme al marito. Nel frattempo al Paradiso, Gabriella riceverà la notizia che la Camera Nazionale della Moda, le consegnerà presto un premio per le sue competenze come stilista. La signorina Rossi proverà a convincere Cosimo ad accompagnarla il giorno della premiazione. Il giovane Bergamini però non sarà di ottimo umore: la rabbia che prova nei confronti di Guarnieri lo ossessionerà.

Tuttavia sarà Salvatore a rimanere accanto a Gabriella e consolarla. A casa Amato intanto continueranno le tensioni: Agnese convincerà il marito a raccontare tutta la verità al figlio. Pertanto il magazziniere dirà a Salvo che il suo affare è saltato e non riuscirà a restituirgli il prestito. Successivamente gli racconterà anche dei suoi loschi affari con il suo amico siciliano.

Maria scopre del bacio tra Irene e Rocco

Nel corso delle nuove puntate Rocco e Irene non riusciranno a trovare il loro equilibro per rimanere insieme. Tuttavia accadrà qualcosa di inaspettato: Armando chiamerà Alfredo Perico, per sistemare la sua bicicletta. Il giovane meccanico rimarrà incantato dalla bellezza di Maria e inizierà a corteggiarla.

A quel punto Rocco inizierà ad ingelosirsi capendo così di provare qualcosa che va oltre l'amicizia, nei confronti della sua compaesana. La signorina Cipriani lo capirà e approfitterà della situazione per lasciare Rocco. La Venere penserà di far riavvicinare la sarta e il giovane magazziniere. I due giovani infatti inizieranno pian piano ad innamorarsi ma nel bel mezzo del loro riavvicinamento, la signorina Puglisi scoprirà del bacio tra Rocco e la sua coinquilina e rimarrà molto delusa. Nel frattempo Dante Romagnoli approfitterà del periodo di crisi tra Marta e Vittorio per cercare di conquistare la fotografa. L'uomo farà recapitare a Villa Guarnieri alcuni regali per la sua amata.