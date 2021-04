Elisabetta Gregoraci è stata ospite di Mara Venier nel programma Domenica In su Rai 1, il 25 aprile 2021. La showgirl ha parlato dell'ex marito Flavio Briatore e di possibili nuovi amori e ha sottolineato che ha voglia di "sentire le farfalle nello stomaco" perché di corteggiatori ne ha molti, d'altra parte è all'antica ed esigente.

Elisabetta Gregoraci: 'Ero molto impaurita all’idea di sposare Flavio'

Elisabetta Gregoraci ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip ed è rimasta nella casa più spiata d'Italia sino a dicembre quando ha deciso di abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini per poter passare le feste natalizie in compagnia del figlio Nathan Falco, nato dalla relazione con Flavio Briatore.

Proprio dell'ex marito ha parlato la calabrese nel salotto di Domenica In con Mara Venier. La conduttrice ha raccontato che si sentiva impaurita all'idea di sposare il manager in quanto era molto giovane. Quando Elisabetta ha conosciuto Flavio lei aveva 24 anni si è definita spaventata dal matrimonio. Non mancavano le critiche a quei tempi e Gregoraci ha evidenziato che riceveva commenti sulla durata delle nozze: "Quando mi sono sposata tutti mi dicevano che saremmo durati 6 mesi", ha detto Elisabetta a Venier. La showgirl ha anche aggiunto che c'era anche chi sosteneva come lei avesse scelto di convolare a nozze con il manager solo per motivazioni economiche. La calabrese ha voluto replicare a quelle critiche sottolineando i 13 anni trascorsi insieme a Briatore e la nascita di un figlio: "Penso di non dover dare giustificazioni a nessuno".

Gregoraci sull'amore: 'Voglio emozionarmi'

Elisabetta Gregoraci ha poi toccato il tema dell'amore. Attualmente è single seppur con molti corteggiatori. "Arrivano rose che non so più dove metterle", ha scherzato la calabrese con Mara Venier. La showgirl si è definita esigente e all'antica, sottolineando di volersi emozionare: "Voglio sentire le farfalle nello stomaco, voglio emozionarmi.

Si deve vedere la felicità nei miei occhi. Aspetto questo grande amore che mi porti via, che mi travolga", ha detto l'ex gieffina. Elisabetta ha aggiunto a Domenica In che sicuramente il lockdown non ha aiutato e poi ha partecipato al Grande Fratello Vip 5. Mara Venier, a quel punto, ha affermato che in quella circostanza è stata lei a rifiutare una relazione, riferendosi a Pierpaolo Pretelli.

L'ex velino di Striscia la Notizia ha corteggiato per molto tempo Gregoraci che, però, ha deciso di non oltrepassare mai la soglia dell'amicizia, anche se, inizialmente, sembrava esserci qualcosa tra i due. Dopo la sua uscita dalla casa più spiata d'Italia, Pretelli ha iniziato una relazione d'amore con Giulia Salemi che sta proseguendo anche lontano dalle telecamere.